מערכת החץ 3 נחתה לראשונה בגרמניה, במסגרת עסקת מיליארדים בין המדינות. בברנדנבורג ייערך מחר טקס חגיגי בהשתתפות בכירים ישראלים וגרמנים

לראשונה בהיסטוריה, מערכת ההגנה האווירית המתקדמת ביותר של ישראל, החץ 3, תיפרס במדינה זרה. גרמניה רכשה את המערכת בעסקת עתק של מיליארדי דולרים וכעת היא נחתה במדינה ותתקבל בטקס חגיגי.

המערכת נרכשה על ידי גרמניה בעסקה חסרת תקדים בהיקפה, בשווי של מיליארדי דולרים, כחלק ממאמצי המדינה לחזק את ההגנה מפני איומים בליסטיים ארוכי-טווח. זאת כמובן בעקבות החשש מרוסיה והתפתחויות במזרח אירופה.

כבר מחר צפוי להתקיים בברנדנבורג טקס קבלת פנים חגיגי, בהשתתפות בכירים ישראלים וגרמנים, שיסמנו רשמית את תחילת שילובה של המערכת בצבא גרמניה.

על פי דיווחים בתקשורת הגרמנית, הלוגיסטיקה וההיערכות לקליטת המערכת נמשכו חודשים ארוכים, וכללו הכשרת תשתיות, הכשרת כוח אדם והתאמת המערך המבצעי.

גורם ביטחוני ישראלי ציין כי מדובר ב"נקודת ציון משמעותית בשיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות", והדגיש כי שילוב חץ 3 בשטח אירופי מוסיף שכבת הגנה נוספת למערך ההרתעה של המערב.

בנוסף לכך, בישראל רואים באספקת המערכת לגרמניה שינוי לטובה, אחרי הידרדרות ביחסים בשנתיים האחרונות, עם דגש על אמברגו נשק שביטלה גרמניה לא מזמן, הרכישה קושרת בין המערכות הביטחונית של ישראל וגרמניה לשנים רבות.