שלושת החשודים תושבי מודיעין עלית נעצרו לאחר חקירה סמויה שעלתה חשד כי ניהלו שירותים פיננסיים ללא רישיון ועסקו בהלבנת הון. בפעילות המשטרה נתפסו מאות אלפי שקלים ומטבעות זרים, והחקירה בעניינם נמשכת

שלושה תושבי מודיעין עילית נעצרו בחשד שניהלו שירותים פיננסיים ללא רישיון, פרטו צ'קים וביצעו עבירות הלבנת הון. החקירה, שנוהלה בחודשים האחרונים באופן סמוי על ידי היחידה ללוחמה בפשיעה שומרון ותחנת מודיעין עילית, העלתה חשד לפעילות פיננסית בלתי חוקית רחבת היקף.

עם המעבר לחקירה גלויה בוצעה אתמול פעילות מבצעית של שוטרי מרחב שומרון ויחידת הכלבנים של מג"ב ירושלים, במהלכה נעצרו השלושה. במקביל פעלו כוחות נוספים בארבעה בתי עסק בירושלים בשיתוף יחידת יהלום של רשות המסים.

עוד באותו נושא דו"ח העוני: 2 מיליון עניים בישראל, מתוכם 870 אלף ילדים 12:00 | חדשות סרוגים 5 0 😀 👏

במהלך הפעילות נתפסו כ־482 אלף שקלים במזומן, 38 אלף דולר, 3,400 יורו ומטבעות זרים נוספים. במשטרה מציינים כי בהמשך החקירה ייגבו עדויות מעשרות אזרחים שקיבלו שירותים מהחשודים, לצורך ביסוס הראיות נגדם.

שלושת החשודים שוחררו בתנאים מגבילים. ההליך הפלילי בעניינם נמשך והם נחקרים בחשד לקבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות מס.