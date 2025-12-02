חולייה חמושה נעצרה דקות ספורות לאחר שפצעה אדם באורח קשה. השוטרים ארבו לחולייה ועצרו אותה לאחר מרדף וירי לעברם

האירוע התרחש כאמור אתמול כשבלשי המחוז הצפוני יחד נפרסו עם לוחמי יס"מ ביישוב דבוריה, בפעילות מבצעית. במהלך ההיערכות, בזמן שהבלשים שוכבים במארב, הם שמעו קולות ירי וראו אופנוע שנמלט ממקום הירי במהירות.

לאחר מכן התברר כי הירי כוון לעבר אדם שנפצע באורח קשה ופונה לבית החולים. בסיוע רחפן משטרתי זיהו הכוחות האופנוע ועקבו אחריו מהאוויר עד שעצרו אותו במתחם גן אירועים. הרחפן הכווין את כוחות הקרקע אל המקום. עם ההגעה זיהו החשודים את השוטרים וניסו לברוח. השוטרים ביצעו מרדף רגלי שנגמר בסופו של דבר בירי מצד השוטרים ולכניעת החשודים.

בחיפוש שנעשה על גופו של אחד מהחשודים אותר אקדח מסוג גלוק שעל פי החשד שימש אותם לביצוע הירי קודם לכן. במקום נעצרו שני חשודים שעל פי החשד היו מעורבים באירוע הירי ואדם נוסף שככל הנראה אמור היה למלט אותם מהמקום.

כתב אישום יוגש נגד החולייה החמושה

בחיפוש שנעשה במקום נתפסו קטנוע חשוד, כפפות, רעלות פנים וכן ממצאים נוספים שקשרו את השלושה לירי ולפציעת האדם. שלושת החשודים תושבי דבוריה ויפיע בגילאי 23, 32 ו-36 נעצרו והובאו לתחנת המשטרה להמשך חקירתם ובכוונת המשטרה לבקש הבוקר להאריך את מעצרם.

מהמשטרה נמסר: "אירוע זה מצטרף לשורה של סיכולי חוליות במחוז הצפוני בהם חתרו השוטרים למגע, ניהלו חילופי אש עם חוליות ביצוע והביאו למעצרם והגשת כתבי אישום כנגדם ומגיע מספר שעות אחרי חשיפת פרשיית ענק נגד ארגונים "אבו לטיף" ו"חרירי" במהלכה הופעל עד מדינה "הנסיך" ונעצרו 23 חשודים בעבירות חמורות".

מפקד המחוז הצפוני ניצב מאיר אליהו קיים הערכת מצב בזירת הארוע ושיבח את תגובות השוטרים: "אנו פותחים את היום הזה במבצע רחב היקף כנגד ארגוני הפשע ובמקביל לזה הלילה מסכלים חוליית יורים לעבר עסק. זה פרי של עבודה מאומצת עם רוח לחימה וחתירה למגע. כשאנחנו מזהירים את העבריינים אנחנו מתכוונים לזה, במקרה הטוב הם יהיו עצורים ובמקרה הפחות טוב מבחינתם פצועים או יותר מזה. הדרך ברורה לנו ואנו נחושים לצעוד בה ככל וידרש וזאת במטרה לספק ביטחון לאזרחי המחוז״.