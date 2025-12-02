פאנל כיפות ברזל מסכם את אירועי השבוע ודן בשאלה האם רפורמת החלב של סמוטריץ' טובה או רעה? צפו

בתכנית "כיפות ברזל" בהגשת נתנאל איזק צלל הפאנל לעומק סוגיית רפורמת החלב של בצלאל סמוטריץ' ונשמעו דעות משני הצדדים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . פאנל כיפות ברזל דנים ברפורמת החלב של סמוטריץ'

בפאנל השבוע השתתפו עורך סרוגים – אריה יואלי, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן, פרשן כיכר השבת – ישי כהן והשופטת לשעבר עו"ד אתי כראייף.

אבי וידרמן הציג עמדה מפתיעה וקבע שהרפורמה "רעה, אפילו רעה מאוד". על אף תמיכתו בשוק חופשי, הוא הדגיש כי אנחנו כבוגרי השבעה באוקטובר חייבים לשמור על "יכולת ייצור מינימלית" של מוצרי יסוד כדי למנוע כשל שוק, אחרת הזהיר מפני חוסרים במוצרי יסוד.

עו"ד כראייף דווקא ראתה ברפורמה צעד חיובי: "טוב מכיוון שכל שבירת מונופול מתחילה בניסיון אחד קטן, הניסיון הזה הוא כבר אמירה חשובה".

עוד באותו נושא להתנתק מהעבר: רפורמת החלב כהכרח לאומי לכלכלה מודרנית 10:48 | ד"ר אלי רון 2 0 😀 👏

ישי כהן העניק למהלך ציון "טוב מאוד". הוא אמנם הבין את מצוקת בעלי הרפתות הקטנות, אך טען: "לא ייתכן שאנחנו בסוף נשלם מחירים כל כך מופקעים על מוצרי חלב". לדעתו, אם הרפורמה תוזיל את סל הקניות, חייבים לתמוך בה. כהן אף התייחס להתנגדות של הח"כים החרדים לרפורמה, פנה אליהם ואמר: "סלח לי גפני, עם כל האהבה שלי אליך ושלך לבעלי הרפתות, אתה צריך לייצג את הציבור ששלח אותך לכנסת, וזה ציבור שצריך גבינה צהובה וחלב לילדים שלו. אתה חייב להיות הראשון שתומך בחוק הזה".

אריה יואלי הצטרף לגישה הליברלית וקבע כי הרפורמה "טוב מאוד" והעניק לנתנאל תמונה של פרה סובייטית. הוא השווה את מועצת החלב ל"שאריות של הקולחוזים הסובייטיים" וקרא לשחרר את השוק.