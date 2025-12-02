ח"כ יאיר לפיד התראיין היום (שני) ב103fm והתייחס לסיכוי לאיחוד בין הדמוקרטים ליש עתיד: "הראינו להם מחקרים שזה מזיק לגוש, כי זה מהדהד את הקמפיין של נתניהו שאומר 'כל מי שנגדי שמאלני'. אני לא שמאלני ואני נגדו".
על הניסיונות לפטר את היועמ"שית אמר: "זה דיון אבסורדי, הם מנסים לפטר יועצת משפטית בלי שום הסבר למה. גלי בהרב־מיארה יותר ימנית מהם בהרבה, והיות שהיא אשת מקצוע הגונה היא לא נותנת להם".
על הניסיון להעביר את חוק הגיוס, אמר: "זה לא יעבור, בדרך זו או אחרת אנחנו נדאג שזה לא יעבור. יש גבול לכמה אפשר לבזות את הלוחמים שלנו, הם (הממשלה) מעבירים חוק שהמושחתים נותנים השתמטות במתנה למשתמטים".
לסיום הוא נשאל על האפשרות לשלילת זכויות אסירים להצביע בבחירות, ואמר: "אנחנו הולכים להניח הצעת חוק כזו, ויש אחת שאנחנו תומכים בה. בדמוקרטיה מי שלא ממלא את הזכויות היסודיות שלו, כמו גיוס לצה"ל, לא יכול לדרוש את הזכויות".
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
2 דיונים
תקווה
הבחור לא מודע ! או לדבריו או למעשיו או לשניהם גם יחד .... רפואה שלמה .09:54 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לוי כהן
אמ אמא של השמאל הרדיקלי אפילו יותר10:06 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אני
בתגובה ל: לוי כהן
התבלבלת עם ביבי.12:41 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
המוטציה הסמאלנית
דוקטור יאיר לפיד חושב שכולם מטומטמים הוא דמות המופת לשמאלן המצוי10:03 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אני
בתגובה ל: המוטציה הסמאלנית
לדעתי מי שתומך בחמאס הוא שמאלן וזה ביבי. הוא העביר מזוודות כסף לנבלות, הוא במשך שנים טען שחמאס הוא נכס12:40 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אור
אתה לא שמלאני אתה לא ימני אתה לא מרכז אתה מ-ט-ו-מ-ט-ם15:05 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אנטוני
ימין: לא יהיה מדינה פלסטינית. שמאל: שני מדינות לשני עמים. מה אתה?...12:09 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אור
אתה לא שמלאני אתה לא ימני אתה לא מרכז אתה מ-ט-ו-מ-ט-ם15:05 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אנטוני
ימין: לא יהיה מדינה פלסטינית. שמאל: שני מדינות לשני עמים. מה אתה?...12:09 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לוי כהן
אמ אמא של השמאל הרדיקלי אפילו יותר10:06 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אני
בתגובה ל: לוי כהן
התבלבלת עם ביבי.12:41 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
המוטציה הסמאלנית
דוקטור יאיר לפיד חושב שכולם מטומטמים הוא דמות המופת לשמאלן המצוי10:03 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אני
בתגובה ל: המוטציה הסמאלנית
לדעתי מי שתומך בחמאס הוא שמאלן וזה ביבי. הוא העביר מזוודות כסף לנבלות, הוא במשך שנים טען שחמאס הוא נכס12:40 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תקווה
הבחור לא מודע ! או לדבריו או למעשיו או לשניהם גם יחד .... רפואה שלמה .09:54 02.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר