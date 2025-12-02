ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס לשאלה האם הוא ויאיר גולן יאחדו רשימות ובאופן מפתיע הצהיר: "אני לא שמאלני"

ח"כ יאיר לפיד התראיין היום (שני) ב103fm והתייחס לסיכוי לאיחוד בין הדמוקרטים ליש עתיד: "הראינו להם מחקרים שזה מזיק לגוש, כי זה מהדהד את הקמפיין של נתניהו שאומר 'כל מי שנגדי שמאלני'. אני לא שמאלני ואני נגדו".

על הניסיונות לפטר את היועמ"שית אמר: "זה דיון אבסורדי, הם מנסים לפטר יועצת משפטית בלי שום הסבר למה. גלי בהרב־מיארה יותר ימנית מהם בהרבה, והיות שהיא אשת מקצוע הגונה היא לא נותנת להם".

על הניסיון להעביר את חוק הגיוס, אמר: "זה לא יעבור, בדרך זו או אחרת אנחנו נדאג שזה לא יעבור. יש גבול לכמה אפשר לבזות את הלוחמים שלנו, הם (הממשלה) מעבירים חוק שהמושחתים נותנים השתמטות במתנה למשתמטים".

לסיום הוא נשאל על האפשרות לשלילת זכויות אסירים להצביע בבחירות, ואמר: "אנחנו הולכים להניח הצעת חוק כזו, ויש אחת שאנחנו תומכים בה. בדמוקרטיה מי שלא ממלא את הזכויות היסודיות שלו, כמו גיוס לצה"ל, לא יכול לדרוש את הזכויות".