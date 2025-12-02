במסגרת תנופת החינוך במועצת שומרון, נחנכה כיתת מדעים משוכללת באיתמר, בעלות של 120 אלף ש"ח יוסי דגן: "בעזרת ה' יהיו הרבה כיתות כאלה בשומרון

בטקס חגיגי שנערך השבוע ביישוב איתמר, נחנכה כיתת מדעים חדשנית ומתקדמת בהשקעה כוללת של 120,000 ש"ח בתקצוב מועצת שומרון ובסיוע ידידי השומרון מעבר לים וקרן איתמר. הכיתה הוקמה במטרה להרחיב ולהעמיק את לימודי המדעים והטכנולוגיה לתלמידי האזור.

כיתת המדעים מהווה מודל למידה חדשני לכלל תלמידי בית הספר – בנים ובנות – ומאפשרת חוויית לימוד מחקרית, מעשית ומקדמת סקרנות. את פיתוח החדר והובלתו המקצועית מובילה המורה נחמה גולדברג, רכזת מדעים ומדריכה מטעם המחוז, אשר בנתה תשתית פדגוגית עשירה ותומכת.

החדר מצויד במגוון רחב של אמצעים טכנולוגיים וציוד מדעי מתקדם, כגון מחשבים ניידים רבים, דימוי של מערכת השמש ודימוי של מערכת הדם בגוף האדם, המאפשרים התנסות משמעותית, למידה מחקרית מבוססת ניסוי וחשיבה מדעית. ראש מועצת שומרון יוסי דגן התכבד בגזירת הסרט בטקס הפתיחה והמורה נחמה גולדברג, רכזת מדעים ומדריכה מטעם המחוז בירכה ברכת "הטוב והמטיב."

יוסי דגן: "יהיו עוד הרבה כיתות כאלה בשומרון"

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר בטקס: "זה חדר מדהים ברמה גבוהה. כשמדברים על תוכנית חומש לשינוי ועד לחינוך בשומרון, זה הדברים האלה, יחד עם הדבר הערכי האדיר שאתם גם עושים כאן. תודה על זכות להיות שותפים שלכם ובעזרת ה' יהיו הרבה כיתות כאלה בשומרון".

צילום: רועי חדי

הרב משה כהניאן מנהל בית הספר הממלכתי דתי איתמר אמר בטקס: "חדר כזה זה חדר שמכניס לתוכו ילדים ומוציא אותם סקרנים יותר, שמחים יותר, שואפים יותר. והמטרה באמת היא שאת כל הדבר הזה שרוכשים פה, הם ייקחו איתם ויכניסו את זה לכל דבר שהם עושים בחיים".

אביטל מרמלשטיין, מנהלת מחלקת בתי ספר יסודיים שיבחה את פועלה של המורה נחמה גולדברג: "אילולא החלום של נחמה, שאני מכירה את החיל שהיא עושה בעוד בתי ספר נוספים לשומרון, כל זה לא היה קורה, כל הכבוד לה".