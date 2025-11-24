ברשת אל ג'זירה דווח כי גופתו של חלל חטוף ישראלי אותר בצפון מחנה הפליטים נוסייראת. לפי הדיווח, מדובר בחלל שהוחזק על ידי הג'יהאד האיסלאמי

בדרך לשחרור נוסף? ברשת "אל ג'זירה" דווח כעת (שני) כי גופה של חלל חטוף ישראלי אותרה וחולצה בצפון מחנה הפליטים נוסייראת שבמרכז רצועת עזה.

לפי הדיווח, מדובר בחלל שהוחזק על ידי הג'יהאד האיסלאמי. יש לציין כי לדיווח אין אישור בשלב הזה ממקור אחר.

כזכור, גופותיהם של 3 חללים חטופים עדיין נותרו כיום בשבי החמאס בעזה, דרור אור, רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק. ב-13 בנובמבר חמאס שחרר את גופתו של מני גודארד הי"ד, ומאז לא נערכו שחרורים נוספים.

ביום חמישי האחרון דווח כי התחדשו החיפושים אחרי חלל חטוף ישראלי, כאשר צוות של הצלב האדום ושל הזרוע הצבאית של חמאס ערכו חיפושים בשכונת זייתון – אך אלו פסקו אחרי יום אחד, ואתמול דווח כי הצלב האדום וחמאס לא יקיימו חיפושים בשטח שנמצא בשליטת צה"ל ברצועת עזה.