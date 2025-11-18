צוות המנכ״לים הבינמשרדי בהובלת מנכ״לי משרדי הביטחון, ראש הממשלה וההתיישבות, סייר היום לאורך הגבול עם ירדן, כחלק מגיבוש תכנית לאומית לחיזוק האחיזה הביטחונית, הכלכלית והאסטרטגית במרחב המזרחי. במהלך הסיור אמר מנכ"ל משרד הביטחון כי יש צורך לחזק את ההתיישבות באזור

קריאה של הבכירים בממשלה לחיזוק ההתיישבות בגבול ירדן וביו"ש: צוות המנכ״לים הבינמשרדי בהובלת מנכ״לי משרדי הביטחון, ראש הממשלה וההתיישבות, סייר היום (שלישי) לאורך הגבול עם ירדן, כחלק מגיבוש תכנית לאומית לחיזוק האחיזה הביטחונית, הכלכלית והאסטרטגית במרחב המזרחי.

צוות המנכ״לים מונה בהחלטת הממשלה, כדי לגבש תכנית חומש לחיזוק ההתיישבות, הביטחון הלאומי והאחיזה האסטרטגית בגבול המזרחי. בראשות הצוות עומד מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אמיר ברעם, יחד עם מ"מ מנכ״לית משרד ראש הממשלה, דרורית שטיינמץ ומנכ״ל משרד ההתיישבות, אבי מאיר. בסיור השתתפו המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, אלוף רומן גופמן וכ-20 מנכ״לי משרדי ממשלה ונציגים בכירים נוספים, בהם: משרד האוצר, הנגב והגליל, החקלאות, התקשורת, בינוי והשיכון, התיירות, ביטחון לאומי, הפנים, הכלכלה, מנהל התכנון והתחבורה.

צוות המנכ״לים סייר לאורך הערבה והבקעה, נפגש עם אלוף פיקוד המרכז בצה״ל ועם ראשי המועצות האזוריות במרחב המזרחי ועמד על האתגרים הרבים בתחומי הביטחון, ההתיישבות, התשתיות, התקשורת, התעסוקה, הבריאות, החקלאות ועוד. את הצוות מרכז המשנה למנכ״ל משרד הביטחון, קובי בליטשטיין. בכוונת הצוות לגבש תכנית חומש לאומית, שתובא בתחילת חודש ינואר לאישור ועדת השרים בראשות ראש הממשלה ושר הביטחון ולאחריה לאישור הממשלה.

מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אמיר ברעם: ״המרחב המזרחי הינו הגבול הארוך ביותר של מדינת ישראל. האתגרים הרבים לאורכו התחדדו מאוד במהלך המלחמה והם לא יכולים להישען רק על המכשול הביטחוני, שמקודם בימים אלה. חוץ מביטחון נדרש אקוסיסטם שלם, שמתחיל בהתיישבות, שלא תגיע בלי תעסוקה, תחבורה, מים, חקלאות, בריאות ועוד. בהתאם להנחיית שר הביטחון ולאסטרטגיית המשרד, עלינו לפעול במהירות כדי להקדים את התהליכים המתהווים מאיראן ושלוחיה באזור."

מ״מ מנכ״ל משרד ראש הממשלה, הגב׳ דרורית שטיינמץ: ״בהתאם להנחיית ראש הממשלה נתניהו, חיזוק המרחב המזרחי הוא משימה לאומית-ציונית מהמעלה הראשונה. אנחנו כאן כדי ליצור שיתופי פעולה בין משרדים וחיזוק התיישבות פורחת וביטחון איתן לאורך הגבול האסטרטגי של מדינת ישראל. הסיור המשותף של מנכ”לי משרדי הממשלה מעלה על סדר היום את חשיבות השיתוף פעולה הבינמשרדי – כל משרד תורם מתחומו, יחד אנחנו בונים מציאות חדשה. זוהי הציונות המעשית: לא רק לדבר, אלא לפעול בכל הכוח הממשלתי כדי לממש על הקרקע את חזונה של הממשלה.״

מנכ"ל משרד ההתיישבות אבי מאיר: "תוכנית הגבול המזרחי היא פרויקט התיישבותי אסטרטגי מהמעלה הראשונה. אנחנו כבר מממשים את שלב א שלו בשטח, וכעת יחד עם שותפינו במשרד רוהמ והביטחון וכלל משרדי הממשלה מובילים את החלטת החומש הגדולה שתעצב מחדש את ההתיישבות לאורך הגבול המזרחי. בנחישות ובעבודה קשה, עושים ציונות ועושים היסטוריה."