נתוני הרייטינג של אמש מציגים תמונה ברורה, כאשר חדשות 12 מובילים את מהדורות החדשות המרכזיות, והכוכב הבא של קשת שומר על הפסגה בפריים-טיים. לראשונה מזה תקופה ארוכה, הפטריוטים של ערוץ 14 במקום האחרון.
מהדורות החדשות המרכזיות: חדשות 12 בפער
בגזרת המהדורות המרכזיות של השעה 20:00, חדשות 12 מובילה בבטחה עם 15% רייטינג. אחריה נמצאת חדשות 14 עם 8.2%. במקום השלישי ניצבת חדשות 13 עם 4.8%, ואילו חדשות 11 רושמת נתון של 4.7%. חדשות i24News סוגרת את הרשימה עם 0.9%.
גזרת השעה 19:00: קרב צמוד בין קשת לערוץ 14
במהדורות המוקדמות, המהדורה המוקדמת של קשת 12 מובילה עם 11.1%. אחריה נמצאת שבע עם שלזינגר וברדוגו בערוץ 14 עם 6.4%. במקום השלישי נמצאת אזור מלחמה של רשת עם 5.8%. בהמשך הרשימה מופיעות שבע עם ליאל ועקיבא של כאן עם 1.8% ושבע עם שרון גל של i24News עם 1.3%.
רצועת הפריים-טיים: הכוכב הבא שולט
בגזרת הפריים-טיים, תכנית הריאליטי הכוכב הבא (קשת 12) שומרת על ההובלה עם 15.3%. בואו לאכול איתי (כאן) רושמת נתון של 8.1%, ואחריה נמצאת ווארט (רשת) עם 7.8%. הפטריוטים (ערוץ 14) משיגה 7.6% וממוקמת במקום האחרון מזה תקופה ארוכה.
בגזרת הלייט נייט, לייט נייט גיא פינס (קשת 12) מובילה עם 7.9%. בהמשך נמצאים הצינור (רשת) עם 4.5%, סטורי לילה (ערוץ 14) עם 2.6%, וחדשות הלילה (כאן) עם 2.4%. בנוסף, פתחי ושי (ערוץ 14) רושמת נתון של 5.8%.
