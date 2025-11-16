הרמטכ"ל אייל זמיר קיים הערכת מצב ברפיח ואמר כי "אם נידרש, עלינו להיות ערוכים למעבר מהיר להתקפה רחבה לכיבוש שטחים ברצועת עזה מעברו השני של הקו הצהוב"

הרמטכ״ל אייל זמיר קיים היום (ראשון) הערכת מצב באוגדת עזה, יחד עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, מפקד אוגדת עזה, תת-אלוף ברק חירם, מפקד אוגדה 252, תת-אלוף יהודה ואך, כלל מפקדי החטיבות בגזרה, ומפקדים נוספים. לאחר מכן, קיים הרמטכ״ל סיור שטח במרחב רפיח.

במהלך הסיור, עמד הרמטכ״ל על תמונת המצב המבצעית ועל ההתפתחויות בכל הזירות, תוך דגש על מאמץ ההגנה, הסרת איומים ומוכנות תמידית ל״היפוך קערה״ מהיר ומעבר להתקפה. "צה״ל פועל במציאות משתנה ומתמודד עם אתגרים במגוון זירות. בתוך כך, ברצועת עזה אנו שולטים ביותר מ־50 אחוז מהשטח, ללא שליטה באוכלוסייה. הקו הצהוב מהווה קו כיתור ושליטה, ואנו ממשיכים לפעול למניעת התעצמות חמאס באמצעות שליטה בשטחים השולטים ובשערי עזה".

זמיר הבהיר כי "במקביל לתהליך המבצעי הנוכחי, אם נידרש, עלינו להיות ערוכים למעבר מהיר להתקפה רחבה לכיבוש שטחים ברצועת עזה מעברו השני של הקו הצהוב. כוחותינו ממשיכים לפעול לאורך הקו הצהוב לטיהור המרחב וכיסי האויב. פיקוד הדרום ימשיך לפעול בנחישות למימוש המשימה להשמדת מחבלים ותשתיות בתת-הקרקע, ותוך שמירה הדוקה על ביטחון כוחותינו. נמשיך לעמוד על כך ששלטון חמאס לא יתקיים בצד השני של הגבול. גם אם הדבר ידרוש זמן – נתמיד במשימת פירוק החמאס ופירוז הרצועה, נשיג זאת בדרך הסכמית או בדרך צבאית".

עוד התייחס לחקירת מחדלי ה-7 באוקטובר, כשציין כי "בשבוע האחרון עסקנו בתחקירי אירועי השבעה באוקטובר. הקמתי את ועדת המומחים עם כניסתי לתפקיד הרמטכ״ל מתוך מחויבות מלאה לאמת ומתוך רצון להוביל תהליך למידה מעמיק והטמעה. אנו חייבים זאת לצה״ל, אני חייב זאת לכם – המפקדים. לא נחשוש מהמשמעויות, הכול כדי להצעיד את צה״ל קדימה לצמיחה, ללמידה ולהתקדמות".

"נזכור את אירועי השבעה באוקטובר לדיראון עולם, אך גם את ההישגים המשמעותיים בכל הגזרות. לפנינו עוד משימת תחקור המלחמה כולה" סיכם. "זוהי מלחמה הירואית, וההישגים בה הם שלכם ובזכותכם. אני ועם ישראל כולו מעריכים אתכם על פועלכם ועל ההישגים לאורך כל המלחמה".