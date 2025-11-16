אולפנת אמי"ת עלי זהב קיבלה את פרס החינוך המחוזי, עם 100% זכאות לבגרות.". יוסי דגן בירך: "גאה בנוער השומרון, שמוביל – גם בערכים וגם בלימודים"

משרד החינוך הודיע היום (ראשון) כי אולפנת אמי"ת עלי זהב שבשומרון קיבלה את פרס החינוך המחוזי, עם 100% זכאות לבגרות. שיעור המצטיינות גבוה פי שלוש מהממוצע הארצי – 24.6% זכאיות "בגרות טק". יוסי דגן ראש המועצה בירך: "גאה בנוער השומרון, שמוביל – גם בערכים וגם בלימודים "

בנוסף, המשרד פרסם עוד מספר נתונים מרשימים: 43.1% מהתלמידות קיבלו תעודת בגרות מצטיינת – פי שניים מהממוצע במוסדות דומים ופי שלושה מהממוצע הארצי. כ-24.6% מהבוגרות זכאיות ל"בגרות טק" – שילוב יוקרתי של חמש יחידות במתמטיקה, אנגלית, פיזיקה ומחשבים, שנחשב מנבא הצלחה בכניסה לעולמות ההייטק. עוד נמצא כי כ-70% מהתלמידות נבחנו בהצלחה ב-5 יחידות באנגלית, ו-32% במתמטיקה ברמה הגבוהה ביותר.

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, בירך את הצוות והתלמידות: "השומרון מוביל לא רק בהתיישבות, אלא גם בחינוך ובערכים. ומעבר להצטיינות מרגש מאוד ההובלה בהתנדבות – כי משומרון "תצא תורה". זהו הישג שמוכיח שהחינוך בשומרון מצמיח דור של מנהיגות נשית איכותית, ציונית וערכית – דור שמחבר בין תורה, מדע והתיישבות. כך נראית ציונות במאה ה־21."

ד"ר אמנון אלדר, מנכ"ל רשת אמית ברך על ההישג: "אולפנת אמית נטע עלי זהב מצליחה להוות בית של חינוך למצוינות ערכית ולימודית וזאת בעזרת חדשנות פדגוגית, ליווי מחנכות מנטוריות וצמיחה אישית לכל תלמידה".

לאה שטיינמץ, מנהלת האולפנה, הוסיפה: "מרגש ומשמח לראות את נתוני הבגרות המרשימים של המחזור הראשון של האולפנה. בע"ה, ההתחלה היפה הזו תהווה מקור השראה להמשך הדרך."