הותר לפרסום כי ראש להב 433, ניצב מני בנימין, הוא הקצין הבכיר שנחקר במשטרה בחשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה. בתום חקירתו, בנימין שוחרר בתנאים מגבילים ל-9 ימים

יום אחרי חשיפת הפרשה: הותר לפרסום כעת (חמישי) כי ראש להב 433, ניצב מני בנימין, הוא הקצין שנחקר במשטרה אמש בחשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה.

כזכור, אמש המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) עיכבה לחקירה באזהרה קצין משטרה בדרגת ניצב, בחשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה. על פי החשד, הקצין התערב בנושא בו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי שדיווח על כך ואף פעל, בדרכים שונות, להשפיע על אופן הטיפול בנושא במסגרת יחידתו.

עוד באותו נושא טלי גוטליב הפרה צו איסור פרסום וטענה: "זה הניצב החשוד" 12:17 | חדשות סרוגים 17 2 😢 ❤️

הבוקר פורסם כי חקירתו של הניצב הסתיימה, והוא שוחרר בתנאים של הרחקה לתשעה ימים ממתקני משטרה ואיסור יצירת קשר עם מעורבים. למרות שמח"ש הטילו צו איסור פרסום על כל פרטי החקירה, מוקדם יותר היום ח"כ טלי גוטליב הפרה את הצו כשכתבה ברשת X כי "זימונו של ראש לה״ב לחקירה בקול תרועה שהסתיימה באקורד מעצר בית מלמדת על אפס ראיות ואפס חשד נגד ראש להב. אבל המסר ברור – כך ייעשה למי שלא ישמור על הצמרת של הצמרת. ובכן, לא לעולם חוסן".