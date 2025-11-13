לדברי העותרים, אין זה ראוי שהיועצת המשפטית לממשלה או מי מטעמה יתערבו בניהול החקירה. “לא ניתן למדר את שר המשפטים מקביעת זהותו של השופט שילווה את החקירה״

בבקשה שהוגשה לבג״צ על ידי חבר הכנסת אביחי בוארון וארגון לביא – זכויות האזרח, מינהל תקין ועידוד ההתיישבות, הגישו העותרים תגובה חריפה להצעת פרקליטות המדינה למנות שופט בדימוס של בית המשפט העליון כגורם מלווה לחקירה.

לדברי העותרים, אין זה ראוי שהיועצת המשפטית לממשלה או מי מטעמה “באמצעות ידיה הקצרות או הארוכות” יתערבו בניהול החקירה. לטענתם, פרקליטות המדינה מצויה בניגוד עניינים מוסדי, ולכן אין לקבל מצב שבו פרקליט המדינה יהיה מעורב בקביעת זהות הגורם המלווה.

העותרים מציינים כי מינוי שופט בדימוס של בית המשפט העליון מעורר קושי, שכן אינו עובד מדינה, בדומה לדילמות שעלו בעבר לגבי נציב תלונות הציבור על השופטים מזווית שונה. עם זאת, לדבריהם, גם האפשרות למינוי שופט מחוזי מכהן מחייבת עמידה מדויקת בהוראות החוק.

בפנייתם לבג״צ הדגישו העותרים את סעיף 11 לחוק יסוד השפיטה, הקובע כי שופט לא יעסוק בעיסוק נוסף ולא ימלא תפקיד ציבורי, אלא לפי חוק או בהסכמת נשיא בית המשפט העליון ושר המשפטים. מכאן עולה מסקנה ברורה: “לא ניתן למדר את שר המשפטים מקביעת זהותו של השופט שילווה את החקירה״.

עורך הדין יצחק בם ועורך הדין יוסף בן־ברוך, המייצגים את העותרים, ביקשו מבית המשפט להתייחס לעיקרון זה ולקבוע כי אין אפשרות למנות שופט מחוזי לתפקיד ללא הסכמה מפורשת של שר המשפטים, בהתאם לחוק היסוד.