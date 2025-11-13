רגע לפני השחרור הצפוי של חלל חטוף נוסף משבי החמאס, אמו של רס"ל רן גואילי אמרה כי "לפעמים יש זיהוי של חטופים לפי האזור ממנו חולצו – לפי המודיעין רן לא יחזור הערב"

שעות ספורות לפני השחרור הצפוי של חלל חטוף נוסף משבי החמאס, אמו של החלל החטוף רס"ל רן גואילי אמרה כי היא לא מצפה שבנה יהיה זה שמשוחרר הערב (חמישי). בראיון לגלי צה"ל היא ציינה כי "לפעמים יש זיהוי של חטופים לפי האזור ממנו חולצו – לפי המודיעין רן לא יחזור הערב".

כזכור, חמאס והג'יהאד האיסלאמי הודיעו כי שני ארגוני הטרור ישחררו יחד חלל חטוף הערב בשעה 20:00. זהו החלל החטוף השני שישוחרר השבוע, אחרי השבתו של הדר גולדין הי"ד ביום ראשון האחרון.

ברצועת עזה נותרו כעת ארבעה חללים חטופים בשבי החמאס: מני גודארד, דרור אור, רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק.