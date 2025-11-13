נשיא המדינה יצחק הרצוג התנגד להחלטת שר הביטחון לסגור את גלי צה"ל: "אסור לנו לשכוח שכאשר קולות נמחקים אנחנו מפסידים לא רק תדר, אלא גם דיאלוג. ניתן לתקן, אבל לא למחוק לחלוטין כלי דמוקרטי קריטי"

נשיא המדינה יצחק הרצוג התיחס היום (חמישי) להחלטתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ לסגור את גלי צה"ל, כשבדבריו התנגד לסגירת תחנת הרדיו הצבאית וקרא לפעול לתיקונו במקום זאת.

"בתקופה של קיטוב פוליטי וחברתי, ושל מאבקים על דמותה של הדמוקרטיה הישראלית, המהלך לסגירתו המוחלטת של כלי תקשורת ציבורי ותיק בישראל, מעורר דאגה רבה, ובצדק" אמר הרצוג באירוע לציון 25 שנים למכינת ימין אורד. "אין ספק ואין חולק על כך שעצם קיומה של תחנת רדיו צבאית-ציבורית בדמוקרטיה ליברלית – הוא חריג וראוי לבחינה, וגם לשינוי ולשיפור. ועם זאת, עלינו לזכור: בסגירת גוף תקשורת – ובמיוחד גוף תקשורת ציבורי – לא נסגר סתם ערוץ, אלא חלון לציבור".

"גלי צה"ל לא רק משדרת חדשות, היא מלווה את המדינה ואת צה״ל עשרות שנים, ומהווה חלק משמעותי בסיפור המשותף שלנו" הוסיף. "במיוחד בעת הזאת – של חרמות וביטול הדדי, של היעדר הקשבה וכבוד זה לזה – אסור לנו לשכוח שכאשר קולות נמחקים אנחנו מפסידים לא רק תדר, אלא גם דיאלוג".

בסיכום דבריו הנשיא הבהיר כי "בוודאי שניתן לתקן, בוודאי שצריך לתקן, אבל לא למחוק לחלוטין כלי דמוקרטי קריטי – שמעניק לנו שידור ציבורי. לתקן כן, להרוס לא".