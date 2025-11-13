הרופאה בעלת הקליניקה הפרטית במרכז הארץ טענה כי קיבלה הלוואות מבני משפחה, אך ברשות המיסים התגלה בחקירה כי מדובר בהעלמת הכנסות בסכום של כ-2 מיליון שקלים

הרופאה מזריקת הבוטוקס ממרכז הארץ חשודה בהעלמת הכנסות. היום (חמישי) הובאה הרופאה, בפני בית משפט השלום בראשון לציון ושוחררה בתנאים מגבילים.

לפי רשות המיסים, שמנהלת לאחרונה חקירה נגד הרופאה שמחזיקה בקליניקה רפואית, היא חשודה בהעלמת הכנסות בהיקף של כ-2,000,000 מיליון שקלים.

החשד הראשוני התעורר במהלך ביקורת ניהול ספרים במרפאה, שם עלה חשד לאי רישום הכנסות בעסק. בעקבות ממצאי הביקורת, התיק של הרופאה החשודה נכנס להליך ביקורת בפקיד שומה חולון. בביקורת זו, נערכה השוואת הון לחשודה והתעורר חשד לגידול הון בלתי מוסבר בין שתי הצהרות הון.

על מנת להסביר את הפרשי ההון טענה החשודה שקיבלה הלוואות מקרובי משפחה ואף הציגה אישורים על קבלת כספים מקרובי משפחה. ברשות המיסים התעורר חשד כי האישורים על העברות כספים מבני המשפחה מזויפים. בעקבות המידע שנאסף הועבר התיק לטיפול בפקיד שומה חקירות מרכז, אשר פתח בחקירה לבירור החשדות. החקירה כללה בדיקת דפי חשבון בנק וכרטיסי אשראי של החשודה.

עוד באותו נושא שניות לפני הזרקה: שוטרים נכנסו ועצרו את הרופאה 14:48 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

אתמול החקירה הפכה לגלויה ונערכו חיפושים בביתה ובמרפאה, והחשודה ועוד מעורבים נוספים נלקחו לחקירה. מממצאי החקירה עד כה עולה כי הרופאה לא דווחה על הכנסות של כ-2 מיליון שקלים. עוד עולה חשד שהרופאה בנתה גרסה מתואמת עם בני משפחתה, לפיה כספים שהוזרמו לחשבונותיה מקורם בהלוואות משפחתיות.