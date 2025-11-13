בניגוד לתכנון המקורי להעלות את תעריף המים ביותר מ- 7%, היום יפורסם שימוע על העלאתו ב-2.49% בלבד, נמוך מהמדד. השר כהן: בשורה חשובה לכל אזרחי ישראל

בדיון שהתקיים היום (חמישי) במועצת רשות המים, תוכננה עלייה של יותר מ- 7% בתעריף המים. לאחר עבודה מאומצת של משרד האנרגיה והתשתיות בהובלת השר אלי כהן, היום יפורסם שימוע על העלאה של 2.49 אחוז בלבד, נמוך אף מעליית המדד. בדיון נכחו חברי מועצת רשות המים, וביניהם מנכ״ל משרד האנרגיה והתשתיות יוסי דיין.

שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן מסר בתגובה: "בלימת העלייה במחיר המים היא בשורה חשובה לכל אזרחי ישראל. במיוחד בשעה זו, אפעל בכל דרך למנוע עליות מחירים במוצר צריכה בסיסי. התוכנית להעלות את מחיר המים ב-7% הייתה פוגעת בכל בית בישראל, בעסקים, בתעשייה ובחקלאות, מגבירה את האינפלציה ומובילה לעליית מחירים של מוצרים נוספים. תעריפי המים בישראל הם בין הנמוכים שבמדינות OECD, ואנו נמשיך לספק מים איכותיים במחירים נמוכים למשקי הבית, לעסקים ולחקלאים".