רמי פלה תושב טבריה בן 44, נעצר השבוע בחשד שביצע עבירות מין בתלמידות בית ספר יסודי. המשטרה מבקשת מכל היודע דבר על מקרים נוספים בהם הוא היה מעורב, לפנות אליה

המשטרה עצרה השבוע את רמי פלה בן 44 בחשד שביצע עבירות מין בתלמידות בית ספר יסודי. פלה בן 44, מועסק כמדריך חיצוני המלמד שיעורי שחמט במספר בתי ספר יסודיים באזור העיר טבריה.

במסגרת החקירה המנוהלת במחוז הצפוני נמסרו תלונות ממספר תלמידות שנפגעו מינית לכאורה על ידי החשוד במהלך שיעורים בבית הספר. כאמור, לפני מספר ימים, ביום שני השבוע, נעצר החשוד ועם קבלת התלונות והבוקר הוארך מעצרו בשנית עד ליום 16/11/25.

לאחר שהחקירה נוהלה עד כה תחת צו איסור ובהתאם לבקשת משטרת ישראל להתיר את שמו של החשוד, נענה הבוקר בית המשפט לבקשה במטרה לאתר קורבנות נוספות שנפגעו ממעשיו.

עוד מסרה המשטרה כי כל היודע דבר על מקרים נוספים בהם היה מעורב החשוד מתבקש להגיש תלונה בכל תחנת משטרה ברחבי הארץ.