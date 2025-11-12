האלוף (מיל') אליעזר (צ'ייני) מרום, התייחס היום (רביעי) ב103fm לסוגיית המחבלים הנצורים ברפיח ואמר: "יש קו אדום אחד שמדינת ישראל לא יכולה לחצות אותו ולא משנה מה שלא יהיה. כל מי שהשתתף בטבח לא יכול להיות משוחרר בשום פנים ואופן".
נזכיר כי אמש, גורם מדיני הגיב לדיווחים לגביהם הושג הסכם לגבי מחבלי חמאס שנמצאים ברפיח והכחיש אותם: "בניגוד לדיווחים, אין פתרון מוסכם בנוגע למחבלים ברפיח".
מוקדם יותר ערוץ הטלוויזיה הסעודי אל-חדת' דיווח על אירוע חריג, המצביע על תוכנית מתגלגלת לפינוי מחבלי חמאס מאזור רפיח ועל קשרים הנרקמים בין גורמים מקומיים לגורמים אמריקניים בכירים.
על פי הדיווח, נערכה פגישה בין יאסר אבו שבאב לבין ג'ארד קושנר, שהיה יועצו הבכיר של נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ. הפגישה התקיימה במטה הכוחות האמריקניים הנמצא בקריית גת.
המקורות מדווחים כי בפגישה סוכם כי כוחותיו של יאסר אבו שבאב יאבטחו את יציאתם של מחבלי חמאס הנצורים ברפיח. הפינוי יתבצע לעבר אזורים הנמצאים כעת בשליטת ארגון הטרור ברצועת עזה. בנוסף, הדיווח מציין כי נציגיו של אבו שבאב שוהים באופן קבוע במטה בקריית גת, דבר שמרמז על מעורבות מתמשכת בתיאום המהלכים ברצועת עזה וסביבתה. הדיווח מגיע כאמור מערוץ סעודי ונמסר ללא אישור ממקורות רשמיים נוספים בשלב זה.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
מושחתיהו בפועל הקים את מדינת פלסטין ... כשמי שיבחוש שם בקדירה יהיו .... תורכיה וקטאר והן יותר גרועות מהחמאס .... יש לנו ראש ממשלה "גאון" והוא לקח מדינה שלמה ל"תהום" , ועכשיו תחגגו ....
ישראל בראשות מושחתיהו, אוכלת כל חרא שטראמפ יאכיל אותה ... זו המציאות שאליה הוביל אותנו הגאון .... חורבן , מוות , בידוד בינלאומי , ומטורף אחד , טראמפ ,...
ישראל בראשות מושחתיהו, אוכלת כל חרא שטראמפ יאכיל אותה ... זו המציאות שאליה הוביל אותנו הגאון .... חורבן , מוות , בידוד בינלאומי , ומטורף אחד , טראמפ , שמנהל אותנו ...המשך 09:45 12.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר