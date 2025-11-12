סוגיית 200 המחבלים שמתבצרים ברפיח ממשיכה להכות גלים. האלוף (מיל') אליעזר (צ'ייני) מרום התייחס לכם ואמר: "זהו קו אדום שישראל לא יכולה לחצות"

האלוף (מיל') אליעזר (צ'ייני) מרום, התייחס היום (רביעי) ב103fm לסוגיית המחבלים הנצורים ברפיח ואמר: "יש קו אדום אחד שמדינת ישראל לא יכולה לחצות אותו ולא משנה מה שלא יהיה. כל מי שהשתתף בטבח לא יכול להיות משוחרר בשום פנים ואופן".

נזכיר כי אמש, גורם מדיני הגיב לדיווחים לגביהם הושג הסכם לגבי מחבלי חמאס שנמצאים ברפיח והכחיש אותם: "בניגוד לדיווחים, אין פתרון מוסכם בנוגע למחבלים ברפיח".

מוקדם יותר ערוץ הטלוויזיה הסעודי אל-חדת' דיווח על אירוע חריג, המצביע על תוכנית מתגלגלת לפינוי מחבלי חמאס מאזור רפיח ועל קשרים הנרקמים בין גורמים מקומיים לגורמים אמריקניים בכירים.

על פי הדיווח, נערכה פגישה בין יאסר אבו שבאב לבין ג'ארד קושנר, שהיה יועצו הבכיר של נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ. הפגישה התקיימה במטה הכוחות האמריקניים הנמצא בקריית גת.

המקורות מדווחים כי בפגישה סוכם כי כוחותיו של יאסר אבו שבאב יאבטחו את יציאתם של מחבלי חמאס הנצורים ברפיח. הפינוי יתבצע לעבר אזורים הנמצאים כעת בשליטת ארגון הטרור ברצועת עזה. בנוסף, הדיווח מציין כי נציגיו של אבו שבאב שוהים באופן קבוע במטה בקריית גת, דבר שמרמז על מעורבות מתמשכת בתיאום המהלכים ברצועת עזה וסביבתה. הדיווח מגיע כאמור מערוץ סעודי ונמסר ללא אישור ממקורות רשמיים נוספים בשלב זה.