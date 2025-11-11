גורם מדיני הגיב לדיווחים לגביהם הושג הסכם לגבי מחבלי חמאס שנמצאים ברפיח והכחיש אותם: "אין פתרון מוסכם בנוגע למחבלים ברפיח"

גורם מדיני הגיב הערב (שלישי) לפני זמן קצר לדיווחים לגביהם הושג הסכם לגבי מחבלי חמאס שנמצאים ברפיח והכחיש אותם: "בניגוד לדיווחים, אין פתרון מוסכם בנוגע למחבלים ברפיח".

מוקדם יותר ערוץ הטלוויזיה הסעודי אל-חדת' דיווח על אירוע חריג, המצביע על תוכנית מתגלגלת לפינוי מחבלי חמאס מאזור רפיח ועל קשרים הנרקמים בין גורמים מקומיים לגורמים אמריקניים בכירים.

על פי הדיווח, נערכה פגישה בין יאסר אבו שבאב לבין ג'ארד קושנר, שהיה יועצו הבכיר של נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ. הפגישה התקיימה במטה הכוחות האמריקניים הנמצא בקריית גת.

המקורות מדווחים כי בפגישה סוכם כי כוחותיו של יאסר אבו שבאב יאבטחו את יציאתם של מחבלי חמאס הנצורים ברפיח. הפינוי יתבצע לעבר אזורים הנמצאים כעת בשליטת ארגון הטרור ברצועת עזה. בנוסף, הדיווח מציין כי נציגיו של אבו שבאב שוהים באופן קבוע במטה בקריית גת, דבר שמרמז על מעורבות מתמשכת בתיאום המהלכים ברצועת עזה וסביבתה. הדיווח מגיע כאמור מערוץ סעודי ונמסר ללא אישור ממקורות רשמיים נוספים בשלב זה.

הבוקר בלשכת ראש הממשלה הגיבו להאשמות של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן שהאשים את ראש הממשלה שהגיע להסכם לשחרור אותם מחבלים ללא החלטת קבינט, וללא התייעצות עם גורמי ביטחון. בלשכה פרסמו לכתבים כי "ראש הממשלה לא התחייב לאמריקנים על שחרור המחבלים מרפיח".