משרד האוצר האמריקני הודיע על השעיה זמנית של סנקציות "חוק קיסר" נגד סוריה לתקופה של חצי שנה, במטרה לאפשר בחינה מחודשת של היחסים

בזמן פגישת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עם נשיא סוריה, אחמד א-שרעא, משרד האוצר האמריקני הודיע על השעייה של חצי שנה ל"חוק הקיסר", שמטיל סנקציות חריפות על השלטונות הסוריים עוד מימיי שלטון אסד.

בהצהרה רשמית שפרסם משרד האוצר האמריקני נמסר כי הסנקציות לפי חוק "קיסר" יושעו לתקופה של 180 ימים, וזאת "לצורך בחינה מחודשת של יחסי ארצות הברית עם סוריה והערכת השפעתן הכלכלית של הסנקציות על אזרחי המדינה." מדובר בצעד מדיני משמעותי שנועד לאפשר שיקום כלכלי מוגבל, ובחינת אפשרויות לשילוב סוריה ביוזמות מדיניות אזוריות חדשות.

עוד באותו נושא אופטימיות בסביבת טראמפ: סוריה תצטרף להסכמי אברהם בקרוב?

חוק קיסר, שאושר על ידי הקונגרס האמריקני בשנת 2019, נועד להטיל מגבלות כלכליות קשות על המשטר הסורי וכל גורם בינלאומי שמנהל עמו קשרים מסחריים, וחוקק בשיא מלחמת האזרחים הסורית.

בסמכות הבית הלבן להשעות את הסנקציות בלבד ובאופן זמני, על מנת לאשר באופן קבוע את הסרת הסנקציות נדרשת הצבעה בקונגרס.