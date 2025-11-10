הפיגוע בניו דלהי מצית מתיחות מחודשת בין הודו לפקיסטן. חיל האוויר ההודי בכוננות גבוהה, וההנהגה בוחנת תגובה צבאית אפשרית על רקע חשד למעורבות ארגונים אסלאמיים שמקורם בפקיסטן.

הפיגוע הקטלני בהודו מאיים להצית מלחמה שכבתה רק לפני חודשים בודדים. מכונית תופת שהתפוצצה סמוך לתחנת מטרו ואתר תיירות פופולרי בניו דלהי מעורר זעם בשלטונות בהודו. חיל האוויר נכנס לכוננות, לקראת אפשרות של הסלמה מיידית נגד פקיסטן.

מקורות ביטחוניים בהודו מסרו כי בעקבות הפיגוע הוכרזה כוננות כללית בכל רחבי המדינה, ובפרט בגבול הצפון־מערבי עם פקיסטן. על רקע החשד כי גורמים אסלאמיים קיצוניים פעלו בחסות או בתיאום עם ארגונים שמקורם בפקיסטן, חיל האוויר ההודי הועמד בכוננות עליונה – מחשש להסלמה צבאית מיידית.

חיל האוויר ההודי הועמד בכוננות תקיפה, והדרגים המדיניים בוחנים אפשרות לתגובה מהירה נגד יעדי טרור מעבר לגבול. לפי דיווחים בתקשורת ההודית, ראש הממשלה נרנדרה מודי קיים הערכת מצב ביטחונית מיוחדת בהשתתפות הרמטכ"ל ושרי הממשלה, במהלכה נבחנה האפשרות לצאת למבצע תגמול ממוקד.

גורמי ביטחון בניו דלהי טוענים כי מאחורי הפיגוע עומדים ארגוני טרור איסלאמיים שפעלו בעבר בחסות המודיעין הפקיסטני. אם החשד יאושר, הדבר צפוי להצית מחדש את העימות בין שתי המעצמות הגרעיניות.