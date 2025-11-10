כשעה אחרי התקיפה בלבנון, צה"ל מפרסם את היעדים שהותקפו. לפי הודעת דובר צה"ל, התקיפות בוצעו כנגד תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה במרחב הבקעא ובדרום לבנון.
במרחב דרום לבנון, הותקף אתר של ארגון הטרור חיזבאללה, אשר שימש לשיגור רקטות ובו זוהתה פעילות טרור של חיזבאללה במהלך החודשים האחרונים. באתר הותקפו אמצעי לחימה אשר כוונו לעבר מדינת ישראל.
בנבטיה, הותקפו מספר תשתיות טרור ובמרחב הבקעא הותקפו תשתיות באתר לייצור ואחסון אמצעי לחימה אסטרטגיים.
התקיפה שהתנהלה במתווה של "חגורת אש" – כלומר רצף פצצות סמוכות, נועדה לפגוע ככל הנראה במתקן תת קרקעי שהוסווה בהרים שמקיפים את הכפר בגזרת נבטיה.
בשבועיים האחרונים צה"ל מעלה הילוך בתקיפות של יעדי חיזבאללה, מעבר לשגרת החיסולים שהפכה ליום-יומית ולפעמים יותר ממחבל אחד ביום.
בימים האחרונים חוסלו 5 מחבלי חיזבאללה בהם 3 מחבלים חוסלו ב-2 תקיפות נפרדות במהלך השבת. בשעות הבוקר כוחות אוגדה 210 וחיל האוויר חיסלו שני מחבלים מארגון הטרור "הפלוגות הלבנוניות", שפועל בהכוונת חיזבאללה, בכפר שבעא, ובהמשך היום נאמר כי חוסל מחבל נוסף של חיזבאללה במרחב ברעשית. אתמול חוסל מהנדסה שעסק בשיקום יכולות של חיזבאללה.
בצה"ל מסבירים: "ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך בנסיונות שיקום של נכסי טרור ברחבי בלבנון. הימצאותן של התשתיות ופעילות ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים אלה מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום ולהגן על מדינת ישראל".
