השירות המטאורולוגי מפרסם תחזית עדכנית לשבוע הקרוב, ולפיה ישראל צפויה למספר ימים חמים ויבשים מהרגיל, עם רוחות מזרחיות חזקות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אך לאחר מכן צפוי שינוי חד במזג האוויר – ואולי אף גשם ראשון לעונת החורף.
עד יום רביעי ימשיכו לשרור טמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה, כאשר ביום שני צפוי שיא היובש בפנים הארץ, עם רמות לחות נמוכות במיוחד של 10% עד 15% ורוחות מזרחיות עזות. במרכז השירות המטאורולוגי מציינים כי מדובר בתנאים חריגים לעונת הסתיו.
החל מיום חמישי תחל ירידה הדרגתית בטמפרטורות, ובסוף השבוע מסתמנת מערכת גשם ראשונה ומשמעותית לעונה. בשלב זה טרם ידוע היכן ירד הגשם ובאיזו עוצמה, אך לפי ההערכות מדובר במערכת רחבת היקף שתסיים תקופה ארוכה של יובש.
בשירות המטאורולוגי הדגישו כי התחזית עוד עלולה להשתנות, ובימים הקרובים יפורסמו עדכונים נוספים על מערכת הגשם הצפויה ועל השפעתה האפשרית באזורים השונים בארץ.
