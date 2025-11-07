הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, תשוחרר למעצר בית של עשרה ימים בלבד, ללא ערבויות כספיות או איסור יציאה מהארץ

בית משפט השלום בתל אביב הורה הבוקר (שישי) על שחרורה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, האלופה (מיל') יפעת תומר ירושלמי, למעצר בית בן עשרה ימים.

ההחלטה התקבלה לאחר דיון שנערך היום, ובמסגרתה נקבעו לתומר ירושלמי תנאים שנחשבים מקלים באופן חריג: לא נדרשה כל ערבות כספית, לא נאסר עליה לצאת מישראל ולא נדרשה להפקיד את דרכונה. ההגבלה היחידה שהוטלה עליה היא איסור ליצור קשר עם מעורבים נוספים בחקירה במשך 55 ימים.

תומר ירושלמי נחקרת בחשד למספר עבירות חמורות, בהן מרמה, הפרת אמונים, שיבוש מהלכי משפט, שימוש לרעה בסמכותה כמשרת ציבור ומסירת מידע אסור. לפי גורמים בחקירה, לאחר שנודע לה על פתיחת הבדיקה נגדה, השליכה את הטלפון הנייד שלה לים בניסיון להעלים ראיות לכאורה.

במהלך הדיון טען נציג המשטרה כי מאז הארכת המעצר הראשונה בוצעו עשרות פעולות חקירה, נגבו עדויות רבות, והחשד כלפי תומר ירושלמי "התחזק משמעותית". למרות זאת, החליט בית המשפט לשחררה למעצר בית בתנאים מקלים.