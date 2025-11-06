צה״ל השלים בשעות האחרונות גל תקיפות מאסיבי לעבר תשתיות טרור ומחסני אמצעי לחימה של יחידת ׳כוח רדואן׳ בדרום לבנון

צה״ל תקף בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, תשתיות טרור ומספר מחסני אמצעי לחימה של יחידת ׳כוח רדואן׳ בדרום לבנון.

ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך בנסיונות שיקום של תשתיות טרור בדרום לבנון ובמיקוד בשיקום יכולות היחידה במטרה לפגוע במדינת ישראל.

טרם התקיפות ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות פינוי אוכלוסיה, שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף.

המחסנים שהותקפו מוקמו בלב אוכלוסייה אזרחית, ומהווים דוגמה נוספת לשימוש הציני של ארגון הטרור חיזבאללה באזרחי לבנון כמגן אנושי לפעולות הארגון מתוך נכסים אזרחיים.

הימצאותם של תשתיות טרור ואמצעי הלחימה שהותקפו היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון וסיכנו את תושבי האיזור.

צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל.