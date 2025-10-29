המשטרה הודיעה כי לפני זמן קצר הסתיימה חקירתם של הרב מנחם בן שחר וחשוד נוסף שנעצרו לפנות בוקר. לטענת המשטרה השניים נעצרו בחשד להסתה

המשטרה הודיעה היום (רביעי) כלפני זמן קצר כי הסתיימה חקירתם של הרב מנחם בן שחר וחשוד נוסף שנעצרו לפנות בוקר. לטענת המשטרה בהתאם לצו מעצר מבימ"ש בחשד להסתה ועידוד אירועי אלימות. החשודים נחקרו ושוחררו בתנאים מגבילים. החקירה המשותפת של ימ״ר מחוז ש"י ושב״כ נמשכת.

מהמשטרה נמסרי כי במסגרת חקירה משותפת של היחידה המרכזית (ימ״ר) במחוז ש״י, שב״כ ובאישור פרקליטות המדינה, עלה חשד לפיו שני תושבי השומרון, ובהם הרב בן שחר, הפיצו מסרים מסיתים וקיצוניים המעודדים אלימות חמורה כלפי ערבי יהודה ושומרון. החקירה נפתחה בהמשך לחקירת אירועי אלימות קיצוניים קשים והצתות שבוצעו בגזרת הכפר בורכין, לאחר הפיגוע המתועב שבו נרצחה צאלה גז ז״ל ובהמשך נפטר מפצעיו בנה רביד חיים ז״ל.

על פי החשד, הפרסומים עודדו, שיבחו ותמכו למעשים אלימים שבוצעו בשטח, ובכך תרמו לייצרת לגיטימציה ומעבר לביצוע עבירות נוספות. בין כלל הפרסומים שנבדקו, נמצא כי נכתבו ביטויים בעלי פוטנציאל ממשי להובלת פגיעה בנפש וברכוש. עם קבלת אישור הפרקליטות ובהתאם לצווי מעצר וחיפוש שהוצאו כדין על ידי בית המשפט, עצרו בלשי הימ״ר את החשוד ותפסו חומרי מדיה ומחשוב לצורך המשך החקירה.

חשוד נוסף שנעצר, נחקר בחשד לפרסום דברי הסתה וכן בחשד למעורבות במספר אירועים אלימים, לרבות הפרת צווי אלוף והוראה חוקית. בתום חקירתם, שני החשודים שוחררו בתנאים מגבילים ובהתייעצות עם הפרקליטות, החקירה נמשכת. המשטרה הוסיפה בניגוד לפרסומים שונים המעצר בוצע על ידי בלשי המשטרה בצורה מכבדת, מקצועית ועל פי הנהלים, תוך שמירה על שלומם וכבודם של כלל הנוכחים במקום.