זה השלב הזה בשנה: מתחיל להתקרר, היו כבר טפטופים מידי פעם, ועכשיו באופן רשמי החורף נכנס גם לסידור התפילה. אז לכבוד החורף (גם אם אתם אנשים של קיץ) יצרנו עבורכם פלייליסט גשום במיוחד

החל מהערב (שלישי), נתחיל שוב לומר בתפילת העמידה "ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה". המילים האלה, שנשמעות כל שנה מחדש, הן לא סתם בקשה פרקטית. התפילה הזו היא תזכורת עמוקה: הגשם הוא ברכה, והוא מסמל חיבור עמוק בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא.

לכבוד פתיחת עונת החורף היהודית באופן רשמי, הכנו עבורכם פלייליסט גשם מיוחד. מסע מוזיקלי של עשרת שירי החורף והגשם הכי טובים. הפלייליסט מזמין אתכם להתגבר על הרעש בחוץ, להתמסר לחורף, ולראות את הקסם שיש בו.

1. מאיר בנאי – גשם

לא חשבתם שנפתח את הפלייליסט בשיר אחר, נכון? שירו של מאיר בנאי הוא השיר הכי טוב בעברית על גשם וחורף, אין בכלל ספק. אז קחו את השיר הזה בתור הזמנה לגשם שהוא יכול להגיע – "גשם, רד כבר גשם".

2. אושר כהן – גשם

אושר כהן, בין האומנים המצליחים היום במדינה, הוציא את השיר גשם בשיא הקיץ. אבל עכשיו אתם כבר מכירים את המילים ויכולים לצרוח אותם באוטו כשהגשם מנקה לכם אותו מאבק הקיץ.

3. רוחמה רז – שלג על עירי

אמנם לא רבים הם התושבים בישראל שבאמת יכולים לשיר "שלג על עירי" בחורפים החמימים שלנו, אבל היינו חייבים לשים את השיר מתוך אמונה שמחשבה יוצרת מציאות. לנוסטלגיים שבנינו.

4. פרנק סינטרה – Let It Snow

תרשו לנו לצרף לשיר הקודם עוד שיר תפילה קטן, שאולי השלג יבוא לבקר אותנו השנה. לט איט סנואו!

5. גידי גוף – חורף

ממש אין צורך להישאר רק בשירים הרציניים והדרמטיים. השיר של גידי גוב מביא את הקלילות והכיף שיש לפעמים בחורף. פשוט צריך ללבוש מעיל בחורף, והגשם מטפטף על העורף. וקר. זהו, זה חורף.

6. עדן בן זקן – חורף בלעדיי

השיר של עדן בן זקן הוא למי שפחות אוהבים את החורף, או מאוד אוהבים להתמסר לקדרות. תהנו.

7. אלזה – Let It Go

אנחנו מקווים שתסלחו לנו, אבל בחרנו את הגרסה הלועזית על פני העברית. השיר האידיאלי לאנשי החורף שחיכו לו כל השנה, ועכשיו תורם להכריז – הקור לא נוגע בי לא חודר.

8. איה כורם – חורף

לא הרבה מכירים את שירה היפהפה של איה כורם, "חורף". אבל זה שיר שכדאי לכם להכיר, והוא מוקדש לכל מי שנולד בחורף, כמו הזמרת המוכשרת. באותה הזדמנות תגלו לנו – זה נכון שכל מי שנולד בחורף לא יודע לשקר?

9. אביתר בנאי – תמי לפני הגשם

שיר יפהפה של אבירת בנאי, שמזכיר לנו "תמיד לפני הגשם יש עננים שחורים, ומה שמסתתר פה אנחנו נגלה".

10. שלמה ארצי – אנחנו לא צריכים

לסיום, זאת דרך מצוינת להתרגש שהאחים שלנו חזרו חזרו הביתה. "את הגשם תן רק בעיתו ובאביב פזר לנו פרחים", שר שלמה ארצי, "ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים". זכינו לשוב ולראותם, וזכינו שהם חזרו שוב לביתם. אנחנו כמובן לא מתחייבים שנפסיק לבקש בקשות, אבל קודם כל, אומרים תודה.