ראש השב"כ דוד זיני החליט היום (ראשון) כי ארגוני הפשיעה בחברה הערבית צפויים להיות מוכרזים כארגוני טרור. ועדת השרים הולכת לתמוך בהצעת החוק של חבר הכנסת צביקה פוגל מעוצמה יהודית להכריז על ארגוני פשיעה כארגוני טרור. כך על פי הפרסום של אנה ברסקי הכתבת המדינית-פוליטית של מעריב.
השר איתמר בן גביר בירך: " יש ראש שב"כ בישראל!!! גאה שראש השבכ מביא תפיסה חדשה ואימץ את עמדתי ואת הצעת החוק של חבר מפלגתי, ח״כ צביקה פוגל – הכרזה על אירגוני הפשיעה שמטילים אימה, כאירגוני טרור לכל דבר ועניין. זהו הצעד החשוב והנכון לעשות בעת הזו.
"ניכר כי ראש השירות החדש מביא עימו תפיסה טובה וחדשה לאירגון, בניגוד לקודמו בתפקיד. אנחנו בעוצמה יהודית נמשיך לתת כלים שוברי שוויון למשטרת ישראל למלחמה בארגוני הפשיעה במגזר הערבי. שמחים כי כעת יש לנו שותפים בשירות הביטחון הכללי".
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
0 דיונים
אמיתי
אז עכשיו ישלמו למשפחות הנפגעים במגזר הערבי כאילו הם נפגעי טרור????!!!!!14:56 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
ישר כוח!!!!15:02 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים
יישר כוח לשר בן גביר וראש השב"כ. שיתוף הפעולה ביניהם ,יוסיף לביטחון אזרחי מדינת ישראל. להתעלם מהתקשורת העוינת, שאפילו בעיצומה של מלחמה קיומית ,הסיתה נגד ממשלה נבחרת , תוך פגיעה...
יישר כוח לשר בן גביר וראש השב"כ. שיתוף הפעולה ביניהם ,יוסיף לביטחון אזרחי מדינת ישראל. להתעלם מהתקשורת העוינת, שאפילו בעיצומה של מלחמה קיומית ,הסיתה נגד ממשלה נבחרת , תוך פגיעה קשה ,בביטחון המדינה.המשך 15:32 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים
די להפקרות והאנרכיה, כן, ראש השב"כ הנכנס , יפעל ללא לאות ,למען ביטחון תושבי מדינת ישראל.15:15 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אליהו
יישר כוח לראש השב"כ, דוד זיני, שלמען ביטחון מדינת ישראל, בכוונתו למגר את ארגוני הפשיעה הערבים.15:12 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שני
המשטרה נכשלה כשלון חרוץ למרות שניתנו לה כלים משפטיים, תוספת כח אדם וציוד מתוחכם. ארגוני הפשע קשורים לטירוריסטים ממצרים ומהווים סכנה ברורה ומיידית לשלום הציבור16:15 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים
יישר כוח לשר בן גביר וראש השב"כ. שיתוף הפעולה ביניהם ,יוסיף לביטחון אזרחי מדינת ישראל. להתעלם מהתקשורת העוינת, שאפילו בעיצומה של מלחמה קיומית ,הסיתה נגד ממשלה נבחרת , תוך פגיעה...
יישר כוח לשר בן גביר וראש השב"כ. שיתוף הפעולה ביניהם ,יוסיף לביטחון אזרחי מדינת ישראל. להתעלם מהתקשורת העוינת, שאפילו בעיצומה של מלחמה קיומית ,הסיתה נגד ממשלה נבחרת , תוך פגיעה קשה ,בביטחון המדינה.המשך 15:32 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים
די להפקרות והאנרכיה, כן, ראש השב"כ הנכנס , יפעל ללא לאות ,למען ביטחון תושבי מדינת ישראל.15:15 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אליהו
יישר כוח לראש השב"כ, דוד זיני, שלמען ביטחון מדינת ישראל, בכוונתו למגר את ארגוני הפשיעה הערבים.15:12 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
ישר כוח!!!!15:02 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר