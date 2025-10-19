ראש השב"כ דוד זיני אימץ החליט כי ארגוני הפשיעה בחברה הערבית צפויים להיות מוכרזים כארגוני טרור. בן גביר בירך: "יש ראש שב"כ!"

ראש השב"כ דוד זיני החליט היום (ראשון) כי ארגוני הפשיעה בחברה הערבית צפויים להיות מוכרזים כארגוני טרור. ועדת השרים הולכת לתמוך בהצעת החוק של חבר הכנסת צביקה פוגל מעוצמה יהודית להכריז על ארגוני פשיעה כארגוני טרור. כך על פי הפרסום של אנה ברסקי הכתבת המדינית-פוליטית של מעריב.

השר איתמר בן גביר בירך: " יש ראש שב"כ בישראל!!! גאה שראש השבכ מביא תפיסה חדשה ואימץ את עמדתי ואת הצעת החוק של חבר מפלגתי, ח״כ צביקה פוגל – הכרזה על אירגוני הפשיעה שמטילים אימה, כאירגוני טרור לכל דבר ועניין. זהו הצעד החשוב והנכון לעשות בעת הזו.

"ניכר כי ראש השירות החדש מביא עימו תפיסה טובה וחדשה לאירגון, בניגוד לקודמו בתפקיד. אנחנו בעוצמה יהודית נמשיך לתת כלים שוברי שוויון למשטרת ישראל למלחמה בארגוני הפשיעה במגזר הערבי. שמחים כי כעת יש לנו שותפים בשירות הביטחון הכללי".