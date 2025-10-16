ארגון הטרור חמאס ממשיך להתגרות בישראל ולא להחזיר את גופות החטופים החללים. כעת, מקור מצרי טוען כי ההסכם בדרך לפיצוץ מאחר וטענת חמאס אמיתית והוא אינו מוצא את הגופות

לאחר שחמאס לא עמד בהסכם ולא החזיר את גופות כל החללים החטופים, מקור מצרי אמר הבוקר (חמישי) בעיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" כי המו"מ על השלב השני עדיין לא התחיל ו"קיים רק באופן תיאורטי". עוד הוא אמר כי אם ישראל לא תסכים לבלוע את הצפרדע, נראה כי המתווה יתפוצץ.

הבכיר אף האשים את ישראל וטען כי היא מנצלת פערים כמו במשבר החזרת החללים. "יש צורך בפריסת כוחות בינלאומיים כדי למנוע קשיים עתידיים, וזה מה שמצרים עובדת עליו", הוסיף הגורם.

עוד הוא הוסיף: "המצב בשטח מסוכן מאוד לאור המחלוקת שעשויה להתרחב. תיאורטית אנחנו בשלב השני, כמו שאמר הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, אבל למעשה זה עדיין לא התחיל. השלב קשה והדרך אליו קשה ולא קלה בכלל. אין תנאים שיאפשרו לנו לטעון שאנחנו בשלב השני".

עוד באותו נושא טרור פסיכולוגי: ההנחיה של מחבלי חמאס למשפחות החטופים 10:13 | חדשות סרוגים 4 0 😀 👏

יחד עם זאת באופן מפתיע, הבכיר המצרי טען כי נוכחות של אנשי חמאס בתקופה זו, סותרת את קריאתו של טראמפ לפירוק מהיר מהנשק.

לסיום הוא הדגיש כי "הדבר לא מוגבל לפירוק הנשק, שלא יהיה קל. ישראל העלתה את רעיון הרס המנהרות. אלו דברים מורכבים וקשים לפתרון כרגע. לכן אנחנו ניצבים בפני מצב מעורפל, ולא ידוע מה יקרה מחר בעזה".