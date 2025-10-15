מטה משפחות החטופים הודיע כי זוהתה גופות של החלל החטוף איתן לוי שהוחזרה משבי ארגון הטרור חמאס. הותיר אחריו חמישה ילדים

מטה משפחות החטופים הודיע כי זוהתה גופות של החלל החטוף איתן לוי שהוחזרה אמש (שלישי) משבי ארגון הטרור חמאס. הותיר אחריו חמישה ילדים.

ממטה משפחות החטופים נמסר: "משפחות החטופים והשבים מחבקות בשעה זו את משפחת לוי אשר יקירה איתן ז״ל הושב אתמול בלילה לישראל לקבורה ראויה. לצד העצב וההבנה שהלב לעולם לא יהיה שלם, השבתו של איתן ז״ל היא בגדר מזור כלשהו למשפחה שחיה באי וודאות וספק מייסרים מעל לשנתיים. לא ננוח ולא נשקוט עד להשבת כל 20 החטופים והחטופה".

איתן לוי ז״ל מבת ים, היה איש משפחה חם ואוהב שדאג תמיד לסביבתו ולא לעצמו. הוא היה אדם אחראי ומסור לכל מקום אליו הגיע, וכולם העידו על טוב ליבו הגדול. אהבותיו הגדולות היו בנו היחיד שחר ושתי הכלבות שלו. איתן הוגדר מנותק קשר מעל 40 ימים עד שהוכרז כחטוף, ולאחר 62 ימים הצבא הודיע רשמית למשפחה כי איתן נחשב לחלל החטוף ברצועת עזה. איתן הותיר אחריו משפחה גדולה ורחבה, את שחר בנו ושיר ארוסתו, אביבה, חן, סאני ריף וריבר.