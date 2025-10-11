למרות המשבר הפוליטי החריף בארצו, נשיא צרפת עמנואל מקרון יגיע למצרים ביום שני, כשישתתף בטקס החתימה על ההסכם לסיום המלחמה בעזה יחד עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ

נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע כי הוא יגיע ביום שני הקרוב למצרים, שם הוא ישתתף בטקס החתימה על ההסכם לסיום המלחמה בעזה יחד עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שיגיע לאירוע אחרי ביקורו המדיני בישראל. יש לציין כי ישראל לא הוזמנה לטקס שיתקיים בשארם א-שייח.

מקרון ציין כי במהלך ביקורו במצרים הוא ידון עם "השותפים האזוריים" ביישום תוכנית השלום ברצועת עזה. בדבריו גם חזר פעם נוספת על תמיכתה של טראמפ בפתרון שתי המדינות והקמת מדינה פלסטינית.

ביקורו של מקרון במצרים מגיעה על רקע המשבר הפוליטי החריף בצרפת, זאת בעקבות התפטרותו של ראש הממשלה סבסטיאן לקורנו בתחילת השבוע ומינויו מחדש אתמול על ידי מקרון. המינוי המחודש ניתן במטרה לקדם תמיכה להעברת תקציב המדינה ל-2026, שצריך לקבל את אישור הפרלמנט עד יום שני הקרוב.