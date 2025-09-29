ברקע פגישת נתניהו עם טראמפ, סמוטריץ׳ מציב דרישות נוקשות: חיסול חמאס, נוכחות צבאית קבועה בעזה, סילוק הרש״פ ושלילה מוחלטת של מדינה פלסטינית

על רקע פגישתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ מבהיר את עמדתו: הציונות הדתית לא תתפשר על ביטחון ישראל, ולא תסכים לוויתורים מדיניים.

סמוטריץ׳ הציג שישה קווים אדומים: פירוק מלא של תשתיות הטרור בעזה ויציאה מוחלטת של חמאס; נוכחות קבועה של צה״ל בפרימטר הרצועה ובציר פילדלפי לשם מניעת הברחות; איסור מוחלט על כל מעורבות של הרשות הפלסטינית בעזה; שלילת רעיון המדינה הפלסטינית, אותו כינה ״סכנה קיומית״; הדרת קטאר מכל השפעה במרחב העזתי; ומתן אפשרות לתושבי הרצועה לעזוב דרך מצרים אם ירצו בכך.

לדבריו, “ביטחון ישראל אינו מושג בהסכמים מדיניים שלא שווים את הנייר שהם כתובים עליו, אלא במעשים ובאחיזה בשטח”. בנוסף, ביחס ליהודה ושומרון הדגיש סמוטריץ׳ כי ממשלת ימין עם טראמפ חייבת לנצל את ההזדמנות ההיסטורית כדי להוריד לחלוטין מסדר היום את רעיון חלוקת הארץ ולחזק את הריבונות הישראלית.

הצהרותיו מגיעות בשעה שנתניהו מנסה לאזן בין הציפיות האמריקניות והלחץ הבינלאומי לקידום הסדר, לבין דרישות השותפים בקואליציה. בעוד טראמפ צפוי לדחוף לפתרונות מעשיים שיכללו שחרור חטופים והסדרה חלקית, סמוטריץ׳ מזהיר מפני כל מהלך שיוביל להכרה ברשות הפלסטינית או בהקמת מדינה פלסטינית