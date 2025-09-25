בעיתון ה"גרדיאן" דווח כי חברת מיקרוסופט חסמה מיחידת 8200 של צה"ל את הגישה לטכנולוגיה ששימשה אותה כדי לעקוב אחרי שיחות של פלסטינים ברצועת עזה וביהודה ושומרון

מכה לישראל: חברת "מיקרוסופט" חסמה מצה"ל את הגישה לטכנולוגיה ששימשה אותה כדי לעקוב אחרי שיחות של פלסטינים ברצועת עזה וביהודה ושומרון – כך דווח הערב (חמישי) בעיתון ה"גרדיאן" הבריטי.

לפי הדיווח, במיקרוסופט הודיעו לפני שבוע לגורמים רשמיים בישראל כי יחידת 8200 הפרה את תנאי השימוש של החברה כשהשתמשה בשירות הענן "Azure" כדי לאחסן את נתוני המודיעין על מיליוני שיחות טלפון של הפלסטינים. כתוצאה, הוחלט על חסימת הגישה של אגף המודיעין לשירותי הענן של החברה – והיא לא תוכל להשתמש יותר בטכנולוגיה שלה.

תחקיר של ה"גרדיאן" חשף כי ב-8200 העלו מאגרי מידע נרחבים של שיחות פלסטיניות לשירותי הענן של מיקרוסופט כבר משנת 2022, כחלק מפרוייקט שאושר בפגישה שנערכה שנה לפני כן בין מנכ"ל מיקרוסופט סאטיה נאדלה ומפקד היחידה דאז. לטענת התחקיר, הנתונים שימשו את צה"ל לצרכים מבצעיים – ביניהם מעצרי חשודים והכוונת תקיפות במהלך המלחמה בעזה.

בעקבות פרסום התחקיר, נשיא מיקרוסופט בראד סמית' הודיע כי החברה פתחה בחקירה חיצונית לפרשה, והשעתה את הגישה של 8200 לשירותי הענן וכן לשירותי בינה מלאכותית מסויימים. בהודעה פנימית שנשלחה לעובדים סמית' הבהיר כי "אנחנו לא מפתחים טכנולוגיות למעקב המוני אחר אזרחים, ולא נסייע לכך. זהו עיקרון שעמדנו עליו בכל מדינה בעולם, והתעקשנו עליה פעמים רבות במשך יותר מ-20 שנה".