הישג גדול לישראל; באיראן זועמים - סרוגים

הפרשן הבכיר לענייני ערבים, צבי יחזקאלי, מתייחס להסכם שנחתם בין אזרבייג'אן לארמניה, ואומר כי מדובר במהלך חשוב לישראל, ומנגד בבשורה לא טובה לאיראן.

יחזקאלי הסביר: "ההסכם שנחתם בין אזרבייג'אן לארמניה בתיווך ארה"ב, הוא מהלך חשוב לישראל". הוא פירט: "אזרבייג'אן, מדינה מוסלמית-שיעית שנתמכה על ידי ישראל, נלחמה וניצחה את ארמניה שנהנתה מתמיכת איראן בעזרת נשק ישראלי ששבר שוויון. היא כבשה את נגורנו־קרבאח, אך חלק מאזרחיה נותרו נצורים במובלעת נחצ'יבאן שמעבר לגבול".

יחזקאלי מתאר את המשמעות האסטרטגית של המהלך, ואומר: "ההסכם מאפשר כעת מעבר יבשתי בין נחצ'יבאן לשטח אזרבייג'אן, בפיקוח חברה אמריקאית ל־100 שנה. משמעות הדבר – גבול ישיר בין איראן לבין נוכחות אמריקאית, במדינה ידידותית לישראל, ואולי אף עם מעורבות ישראלית כפי שדווח בעבר. בשטחים שנכבשו, האזרים הורסים כנסיות ובונים במקומן מסגדים, ומבהירים שאין בכוונתם להחזיר את האזור".

לסיכום כתב יחזקאלי: "המהלך מרגיז מאוד את איראן, ומשרת אינטרס ישראלי מובהק".