אחרי הקלות פיקוד העורף: זו העיר שלא תפתח את מערכת החינוך

העיר הגדולה לא תפתח את מוסדות החינוך צילום: (צילום: נעם רבקין פנטון\פלאש 90)

למרות הסרת כלל המגבלות, בעיריית חיפה הודיעו כי מחר לא יתקיימו לימודים בכל מוסדות החינוך בעיר: "קיימת אפשרות שהעיר תמשיך להיות יעד למתקפות טילים ורקטות מצד חיזבאללה"

אחרי ההודעה על הסרת כלל המגבלות בכל הארץ, בעיריית חיפה החליטו שמוסדות הלימודים לא יפתחו מחר (חמישי) בעקבות המשך המערכה מול חיזבאללה.

בהודעה מטעם העירייה נמסר כי "חיפה נשארה מאוימת על ידי זירת לבנון, וקיימת אפשרות שהעיר תמשיך להיות יעד למתקפות טילים ורקטות מצד ארגון הטרור חיזבאללה".

בעקבות כך נמסר מהעירייה כי הוחלט שמחר יתקיימו כלל הלימודים במערכת החינוך בעיר, כולל בחינוך המיוחד, בלמידה מרחוק.



בעירייה מסבירים כי הנחיות פיקוד העורף בנוגע לעיר חיפה ולמערכת החינוך בחיפה, מחייבות את את כלל מוסדות הלימוד בעיר לקיים לימודים בשהייה ממושכת בתוך מרחבים מוגנים או מקלטים - מצב שאינו מאפשר לקיים יום לימודים רציף, אפקטיבי ומיטבי לתלמידים ולצוותים מתוך מרחב מוגן לאורך כ-5 שעות, ללא אפשרות יציאה והפוגה. המרחבים המוגנים יכולים להכיל חלק קטן מהתלמידים.

לכן, אנו מבקשים להיערך ללמידה מרחוק, תוך שמירה על רצף לימודי, לצד רגישות והתאמה למצב. בעירייה מדגישים כי בחיפה יש דקה אחת להגיע למרחב המוגן מרגע הישמע אזעקה. כאשר יש ירי מלבנון אין הנחיה מקדימה.

עוד הודיעו בעירייה כי חופי העיר ימשיכו להיות סגורים בשל המצב.