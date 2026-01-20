לילה סוער עבר על הסטנדאפיסט גיא הוכמן בקנדה, כאשר עוכב לחקירה אחרי הגשת תלונה נגדו על ידי ארגון פרו-פלסטיני, התעמת עם מפגינים ואף ספג ניסיון תקיפה. צפו בעימותים

הקומיקאי הישראלי גיא הוכמן נחת בטורונטו להופעה בפני הקהילה היהודית, אך מצא עצמו במרכז סערה: עיכוב ממושך לחקירה בשדה התעופה בעקבות תלונה פלילית שהגיש ארגון פרו-פלסטיני, הפגנה מתלהמת מחוץ לאולם – ובשיא: ניסיון תקיפה כלפיו שבמהלכו נפצע מנהל ההצגה.

צפו בעימותים עם המפגינים הפרו-פלסטינים:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . העימותים בין הוכמן למפגינים (ללא קרדיט)

האירוע התרחש הלילה (שבין שני לשלישי) עם נחיתתו של גיא הוכמן בטורונטו. בעקבות תלונה פלילית שהוגשה נגדו על ידי הארגון הפרו-פלסטיני "קרן הינד רג'אב", הוא עוכב כשש שעות לחקירה בשדה התעופה. בסיומה שוחרר, לאחר התערבותו של שר החוץ גדעון סער והקונסול הישראלי בטורונטו.

למרות חוסר הוודאות והעיכוב, הוכמן בחר להמשיך כמתוכנן ולהגיע להופעה.

הפגנה סוערת מחוץ לאולם

מחוץ לאולם ההופעה המתינו מפגינים מתלהמים שאחזו בדגלי פלסטין וצעקו קריאות מתריסות לעברו, בהן "אתה לעולם לא תהיה פה, כולנו עם פלסטין". גיא הוכמן השיב להם בקריאה "עם ישראל חי".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ההפגנה על הופעתו של גיא הוכמן (ללא קרדיט)

ניסיון תקיפה ומעצר

במהלך האירוע נרשם ניסיון תקיפה כלפי גיא הוכמן. מנהל ההצגה נחלץ להגנתו, נפצע – והמשטרה המקומית עצרה את התוקף במקום.

הסערה סביב ביקורו של הוכמן מגיעה על רקע התבטאויות של חברי פרלמנט קנדיים שקראו שלא להכניסו למדינה, בעקבות המחאה הפרו-פלסטינית נגדו. הארגון "קרן הינד רג'אב" פנה לרשויות הקנדיות בניסיון למנוע את כניסתו, ובמקביל הגיש תלונה פלילית.

למרות הכל, ההופעה התקיימה – סמל לנחישות של גיא הוכמן מול ניסיונות השתקה, ותמיכה של הקהילה היהודית שנותרה נאמנה למדינת ישראל גם בלב הסערה.