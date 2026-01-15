מסגרת המאבק המתמשך בטרור ובצינורות החמצן המזינים אותו, ביצעו כוחות צה"ל פשיטה לילית (רביעי) בלב העיר שכם. הכוח המבצע, המורכב מלוחמי גדוד 50 של חטיבת הנח"ל, פעל תחת חטיבת שומרון על בסיס מידע מודיעיני מדויק שהצביע על כוונה לסחור באמצעי לחימה – צעד שנועד לחמש חוליות טרור מקומיות.
מהלך הפעילות: לוחמי הגדוד נכנסו לעיר בחשאיות וסגרו על היעד. במהלך הסריקות בביתו של החשוד, איתרו הלוחמים אמצעי לחימה שהוסלקו במקום, בהם: אקדח, מחסנית תואמת מלאה, ציוד צבאי ותחמושת נוספת.
החשוד נעצר במקום ללא התנגדות והועבר יחד עם הממצאים להמשך חקירת כוחות הביטחון, במטרה לדלות מידע נוסף על שרשרת האספקה ועל גורמים נוספים המעורבים בסחר בנשק בגזרה. מדובר צה"ל נמסר כי הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות, לילות כימים, לסיכול טרור ולשמירה על ביטחון תושבי הגזרה והעורף הישראלי
