מראה נדיר בצפון: מיליוני ציפורים יצרו "פקק נדידה" באגמון החולה

נדידת האביב בשיאה: עגורים, חסידות ועופות דורסים נוחתים באגמון החולה בדרכם מאפריקה לאירופה ואסיה. למרות מזג האוויר הסגרירי והגשמים, הציפורים ממשיכות במסע הארוך ומזכירות שהטבע עדיין כאן

נדידת האביב נמצאת בימים אלה בשיאה, ומיליוני ציפורים עושות כעת את המסע הארוך מאפריקה אל ארצות הצפון. בין הנודדים ניתן לראות עגורים, חסידות ועופות דורסים.

מזג האוויר הסגרירי והגשמים מאתגרים את הציפורים הנודדות, שמנסות "לתפוס" כל קרן שמש שמציצה בין העננים.

"רגעים של נשימה בתוך רעשי המלחמה"

עינבר שלומית רובין, מנהלת השטח באגמון החולה - קק"ל, מספרת כי דווקא בתקופה המורכבת בצפון, המחזה של נדידת הציפורים מעניק רגע של תקווה.

"בתוך רעשי המלחמה אנחנו זוכים ברגעים של נשימה. העגורים והחסידות שנחתו באגמון החולה מזכירים לנו שהטבע והיופי עדיין נמצאים סביבנו גם בימים המאתגרים שעוברים עלינו בצפון, ומכניסים ללב תקווה ואופטימיות לימים שלווים, שיהיו רק ציפורים בשמיים."

חסידות באגמון החולה צילום: עינבר שלומית רובין, אגמון החולה-קק

תחנת עצירה קריטית במסלול הנדידה

אגמון החולה - קק"ל נחשב לאחד מבתי הגידול החשובים בישראל לאורך ציר נדידת הציפורים העולמי.

המקום מהווה תחנת עצירה מרכזית עבור הציפורים הנודדות בין יבשת אפריקה ליבשות אסיה ואירופה. חשיבותו נובעת הן מעושר המזון שהוא מציע למגוון רחב של מינים, והן מהיותו מקלט בטוח לציפורים במהלך מסען הארוך.

בכל אביב וסתיו עוצרים באזור מיליוני עופות בדרכם בין היבשות, והאגמון הופך לנקודת מפגש מרהיבה של טבע, נדידה ומגוון ביולוגי עשיר.