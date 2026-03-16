עמיחי אתאלי: "כואב הלב על הרג ילדים פלסטינים"

עיתונאי ידיעות אחרונות עמיחי אתאלי, התייחס היום (שני) למקרה בו משפחה פלסטינית, זוג ושני ילדים בני 7 ו-5 - נהרגו הלילה מאש צה"ל בכפר טמון שבבקעת הירדן, לאחר שכוח צה"ל שפעל במקום חשב שרכבם מאיץ לעברו.

בדבריו הוא כתב: "כואב הלב על הרג ההורים והילדים הפלסטינים בשומרון אתמול. ‏זה שאני ימני קיצוני, לא אומר שאני שמח בסבל של ילדים תמימים. אני רואה את התמונות של הילדים האלה שהיו עדים למוות של ההורים והאחים שלהם, ובאמת מצטער על הסבל שהם חווים.

‏אני לא שונא את הערבי כי הוא ערבי, אני שונא את הרוע הטהור שהרבה יותר מדי ערבים מביאים לעולם. ‏וכדי למנוע מעצמי, מהעם שלי, סבל כל כך גדול, סבל שיותר מדי ערבים מסוגלים לגרום לנו בלי למצמץ, אני בעד שימוש מרחיב במושג "נזק אגבי" - שמשמעותו פגיעה בבלתי מעורבים מהצד שלהם, כדי להגן על בלתי מעורבים מהצד שלנו".

עוד הוסיף אתאלי: "‏ועדיין, זה לא אומר שאין בי חמלה על אדם, על ילד, שאין לו קשר לרצון לפגוע בי, ושילם את מחיר המלחמה. ‏ובתקרית הזאת בשומרון אין רוע מכוון מצד אחינו הלוחמים שזיהו זיהוי שגוי את הרכב של המשפחה הפלסטינית.

‏לתקרית המצערת הזאת יש מחיר, כואב מאוד, אבל בלתי נמנע, של המלחמה שהאויב הכניס אותנו אליה. ומאותו רגע שהוא הכניס אותי למלחמה, אני מעדיף שהוא ואנשיו, ואזרחיו, ובלתי מעורביו, ישלמו את מחיריה, ולא אחיי ואזרחיי ובלתי מעורביי.

‏אפשר גם באמת להצטער על מוות מיותר, וגם להבין שבמצב הנוכחי אנחנו בתוך לופ. אנחנו כמובן צריכים לנסות להימנע מטעויות כאלה ככל האפשר, אבל להבין שבסוף אחראי העל למוות המיותר של המשפחה הפלסטינית בשומרון הוא הערבי שכן רוצה לרצוח אותי".

‏לסיום הוא כתב: "הלוואי שרק בגלל התקרית הזאת האויב שלנו יבין שהוא חייב להניח את הנשק, ושאם זה לא יקרה, עוד הרבה אנשים תמימים עלולים לשלם מחיר כבד מאוד. ‏ועם כל הצער, כמובן שהמחיר הזה לא יכול למנוע ממני להמשיך להגן, בכל מחיר, על ילדי העם שלי.

‏כי לנו אין שום כוונה לתת לצד הרצחני המטורף שקיים בו, להמשיך לשחוט את הבלתי מעורבים מהצד שלנו. ולהתעקשות שלו להמשיך לאחוז בנשק יש מחיר כבד, מחיר שמתבטא לצערנו גם בחיים של בלתי מעורבים מהצד שלו".