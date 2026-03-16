חוזרים, מבטלים או מקצרים? עושים סדר בספורט הישראלי

המונדיאל שבאופק והמלחמה שיוצרת חוסר וודאות, מעמידות את הספורט הישראלי במצב מורכב, מה עושים עכשיו? עושים לכם סדר

עולם הספורט הישראלי נמצא באחת התקופות המאתגרות בתולדותיו. חוסר הוודאות בצל מבצע "שאגת הארי", וחוסר היכולת לדחות את סיום הליגות של המונדיאל. איגוד הכדורסל ומנהלת הליגות בכדורגל פרסמו את מתווה החזרה, עושים לכם סדר.

כדורגל: מחכים לאישור פקע"ר, הלאומית עשויה לחזור בקרוב

בכדורגל הישראלי המצב נכון לעכשיו הוא המתנה דרוכה. במנהלת הליגות מבהירים כי הם נמצאים בקשר רציף עם פיקוד העורף, אך טרם ניתן האישור המיוחל לחזרה מלאה למגרשים.

הסופ"ש הקרוב (20-21.03): לא יתקיימו משחקים בליגות המקצועניות (ליגת העל והלאומית). ההחלטה התקבלה כדי לייצר ודאות לקבוצות בהכנותיהן.

ליגת העל: בשל פגרת הנבחרות (FIFA), החזרה המתוכננת היא סביב סוף השבוע של ה-04.04.2026, בכפוף לאישורים הביטחוניים.

הליגה הלאומית: כאן יש בשורה חיובית יותר – במידה ויינתן אישור, המנהלת מתכוונת לחדש את המשחקים כבר במהלך השבוע הבא.

סיום העונה: הליגה נחושה להגיע להכרעה על הדשא. המשמעות היא לוח זמנים צפוף מאוד והארכת העונה לתוך חודש מאי, ואולי אף מעבר לכך אם יהיה צורך.

כדורסל: מתווה "שאגת הארי" יוצא לדרך

דירקטוריון מנהלת ליגת ווינר סל התכנס אמש ואישר מתווה מפורט שנועד להבטיח אלופה ויורדות על המגרש, תוך התחשבות בקשיים של קבוצות הצפון.