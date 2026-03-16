חוזרים, מבטלים או מקצרים? עושים סדר בספורט הישראלי

עולם הספורט הישראלי נמצא באחת התקופות המאתגרות בתולדותיו. חוסר הוודאות בצל מבצע "שאגת הארי", וחוסר היכולת לדחות את סיום הליגות של המונדיאל. איגוד הכדורסל ומנהלת הליגות בכדורגל פרסמו את מתווה החזרה, עושים לכם סדר.
כדורגל: מחכים לאישור פקע"ר, הלאומית עשויה לחזור בקרוב
בכדורגל הישראלי המצב נכון לעכשיו הוא המתנה דרוכה. במנהלת הליגות מבהירים כי הם נמצאים בקשר רציף עם פיקוד העורף, אך טרם ניתן האישור המיוחל לחזרה מלאה למגרשים.
הסופ"ש הקרוב (20-21.03): לא יתקיימו משחקים בליגות המקצועניות (ליגת העל והלאומית). ההחלטה התקבלה כדי לייצר ודאות לקבוצות בהכנותיהן.
ליגת העל: בשל פגרת הנבחרות (FIFA), החזרה המתוכננת היא סביב סוף השבוע של ה-04.04.2026, בכפוף לאישורים הביטחוניים.
הליגה הלאומית: כאן יש בשורה חיובית יותר – במידה ויינתן אישור, המנהלת מתכוונת לחדש את המשחקים כבר במהלך השבוע הבא.
סיום העונה: הליגה נחושה להגיע להכרעה על הדשא. המשמעות היא לוח זמנים צפוף מאוד והארכת העונה לתוך חודש מאי, ואולי אף מעבר לכך אם יהיה צורך.
כדורסל: מתווה "שאגת הארי" יוצא לדרך
דירקטוריון מנהלת ליגת ווינר סל התכנס אמש ואישר מתווה מפורט שנועד להבטיח אלופה ויורדות על המגרש, תוך התחשבות בקשיים של קבוצות הצפון.
לוחות זמנים: העונה תוארך עד ל-28.06.2026. אם הליגה תחזור עד ה-3.4, הפורמט יישמר. אם החזרה תהיה בין ה-3.4 ל-10.4, סדרות רבע הגמר יקוצרו ל"טוב מ-3".
קו אדום: ה-10 באפריל הוא תאריך היעד. חזרה לאחר מכן תחייב קבלת החלטות חדשות, כולל אפשרות למשחקים ללא קהל.
סוגיית הזרים: כדי לסייע לקבוצות ששחקניהן מסרבים לחזור, נקבע חלון העברות מיוחד. קבוצות יוכלו להחליף עד 2 זרים מעבר למכסה (בכפוף לתצהיר סירוב), וייפתח חלון בזק של 24 שעות להעברות פנים-ליגתיות ברגע שיוכרז תאריך החזרה.
הפועל גליל עליון: לא תהיה החרגה ספורטיבית, אך המנהלת תעניק סיוע לוגיסטי וכספי משמעותי לקבוצה בשל המצב בצפון.
תכנית המגירה: במידה ולא ניתן יהיה לשחק בישראל באפריל, נבחנת האפשרות לקיום "בועה" בחו"ל – מהלך שיו"ר המנהלת, ארי שטינברג, מגדיר כ"מוצא אחרון בהחלט".
