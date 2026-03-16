רשת 13 שלפה את נשק יום הדין וחטפה מכה קשה | רייטינג

אחרי ההצלחה של רשת, המהפך הגיע: המירוץ למיליון עקפה את האח הגדול בקרב רייטינג דרמטי ומותח

מיני דרמה נרשמה אמש במפת הרייטינג של ישראל, כאשר לראשונה מאז עליית עונת הקיץ, המאזן בין הערוצים הגדולים השתנה.

אחרי שרשת 13 נהנתה מרצף ניצחונות מרשים וגרפה את המקום הראשון עם שלושת פרקי ההשקה של "האח הגדול", אמש נרשמה בלימה של המגמה. בקרב ראש בראש בפריים טיים, הצליחה "המירוץ למיליון" של קשת 12 לעקוף בסיבוב את הבית המפורסם ולהתייצב בפסגה.

נתוני הצפייה מלמדים על קרב צמוד במיוחד: "המירוץ למיליון" הניבה 16.7% צפייה, בעוד "האח הגדול" סיימה את הערב עם 16.1% בלבד. מדובר בהישג משמעותי לקשת 12, שהצליחה לגבור על המומנטום של השקת הריאליטי המתחרה. באותה שעה בערוץ 14, תוכנית "הפטריוטים" המשיכה להפגין יציבות עם 8% צפייה, כשהיא משאירה מאחור את "בהסתרה" של כאן 11 שרשמה 6.3%.

בגזרת החדשות, התמונה נותרת יציבה בראשה אך סוערת במרכזה. מהדורת חדשות 12 ממשיכה להוביל בפער ניכר עם 18.9%, אך הקרב על המקום השני הוכרע שוב לטובת חדשות 14, שהשיגה 8.6%. המהדורה של ערוץ 14 ממשיכה לעקוף את חדשות 13 שהסתפקה ב-6%, ואת חדשות 11 שסיימה עם 5.4%. מהדורת החדשות של i24News רשמה אמש 0.7% צפייה.