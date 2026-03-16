נקבר בלי ראש: פרטים חדשים על החיסול הדרמטי באיראן

יותר ויותר אנו נחשפים לתאורים ולסיפורים הבלתי יאומנים של המלחמה הזו. כך ניתן הבוקר הזה לחשוף את סיפור חיסולו של יד ימינו של המנהיג העליון של איראן, עלי שמחאני, שחוסל יחד עם צמרת ההנהגה האיראנית.

עשרה סנטימטרים מהתקרה

הסיפור מתחיל בעצם במבצע "עמכלביא" לפני כתשעה חודשים. אז חיל האוויר תוקף את המבנה בו היה עלי שמחאני, האיש החזק ביותר במיניסטריון האיראני, כשהוא שוכב בביתו בשעת לילה מאוחרת. כשהוא התעורר בבהלה, נשא עיניו וראה את התקרה במרחק של כ-10 סנטימטר מעל ראשו.

הארכי-מחבל הזה לא חשב אפילו שמדובר כאן בתקיפה של צה"ל כנגדו. האיש היה משוכנע שמדובר ברעידת אדמה, שכן זו פוקדת את המרחב בה הוא חי, על כן התנהגותו המשיכה להיות כבשגרה.

מכת המוות: 09:40 שעון איראן

כשהונחתה המכה על צמרת ההנהגה האיראנית, היה גם עלי יחד עם כל חבורת הפיקוד של האיראנים, ואז נחתה עליו כבר מכת המוות. בתשע ארבעים שעת איראן נקבע מותו. אגב, לפי התיאורים באיראן, הוא נקבר אפילו בלי ראשו.

דבקות אנשי המודיעין, יחד עם הפעולה המוצלחת בשעה 9:40 בבוקר של חיל האוויר באיראן, הביאה את התוצאה המיוחלת – גם אם איחרה לבוא.