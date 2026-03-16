עמיחי שיקלי מתפוצץ: "עדר של בהמות"

השיר עמיחי שיקלי מהליכוד, מתייחס לפטירתה של שושנה סטרוק - בתה של השרה אורית סטרוק - ותוקף את מתנגדיה של סטרוק שמנצלים את הטרגדיה האישית שלה כדי להתנגח בה פוליטית.

"אני משתתף בצערה העמוק של חברתי אורית סטרוק ומשפחתה על לכתה בטרם עת של בתה שושנה", כתב שיקלי.

לאחר מכן עבר שיקלי לתקוף את מחנה השמאל: "האקסטזה של עדר הבהמות ברשתות החברתיות, לרוץ ולהאשים את אורית בזוועות איומות, ללא שום ביסוס, כדי לקושש עוד כמה לייקים, מלמדת הרבה על הרמה המוסרית האמיתית של מובילי המחנה הזה, החל מאיש יחסי הציבור של מלכה לייפר ועד לפרופסורית לסרבנות ולאלימות פוליטית".