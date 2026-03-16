בג"ץ הכריע: בצלאל זיני משוחרר למעצר בית

ערר הפרקליטות נדחה: בית המשפט העליון הכריע כי בצלאל זיני ישוחרר למעצר בית. בנוסף, לא התקבלה עמדת הפרקליטות כי מדובר בסיעוד לאויב במלחמה

בית המשפט העליון דחה היום (שני) את ערר הפרקליטות והכריע: בצלאל זיני משוחרר למעצר בית.

השופטת כנפי שטייניץ, מתחה ביקורת נגד ההתעקשות של הפרקליטות בסעיף "סיוע לאויב בזמן מלחמה", וכתבה: "הסקירה התמציתית שהובאה לעיל מלמדת, כפי שציין גם בית המשפט המחוזי, כי עד היום לא הוחלה עבירה ייחודית וחמורה זו בנסיבות הדומות לענייננו, דהיינו: בגין מעשי הברחה שיטתיים של סחורות אזרחיות, גם אם בהיקפים נרחבים, וגם אם בנסיבות בהם אלה עשויות היו להגיע לידי ה"אויב", ועניינם של המשיבים מצוי הרחק מכל אותם מקרים שתוארו בפסיקה.

בהקשר זה רלבנטית גם העובדה, שהוזכרה לעיל, שלא נטען כי מי מהמשיבים עמד בקשר עם ארגון הטרור או עם מי מפעילו, ואף אין מחלוקת כי לא קיימת ראיה ישירה לכך שהסחורות או חלק משוויין הגיעו בפועל לידי חמאס".

כלומר, השופטת ציינה כי המקרה המדובר עוסק בהברחת סחורות אזרחיות בלבד. תוך דגש כי המשיבים לא עמדו בקשר עם ארגון טרור ואין ראיה שהסחורות הגיעו לחמאס, ולכן לא ניתן להחיל עליהם עבירה "ייחודית וחמורה" שלא הוחלה בעבר במקרים דומים של הברחה אזרחית.

כזכור, לפני כשבוע בית המשפט המחוזי בבאר שבע הורה לשחרר למעצר בית את אחיו של ראש השב"כ בצלאל זיני, שנאשם בפרשת ההברחות לעזה.

אך אז התקבל צו עיכוב ביצוע להחלטה, כדי לאפשר לפרקליטות לערער לבית המשפט העליון. כאמור, בג"ץ דחה את הערר.



