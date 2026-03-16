רכבת ישראל עוברת לפעילות של 24 שעות ביממה

במסגרת מבצע ״שאגת הארי״ יופעלו קווי הלילה של רכבת ישראל לאורך כל הלילה (24 שעות) לנקודות מרכזיות ברחבי הארץ.

החל מהלילה (ראשון) החלה רכבת ישראל להפעיל שירות רכבות 24 שעות ביממה במטרה לתת מענה לעובדים חיוניים, לכוחות הביטחון ולציבור הרחב. מנכ״ל משרד התחבורה משה בן-זקן ציין כי החלטת שרת התחבורה מירי רגב להפעיל את הרכבת בלילות, מגיעה על מנת לאפשר חופש תנועה לאורך כל היממה במסגרת מבצע שאגת הארי.

פעילות קווי הלילה:

השירות יפעל לאורך כל הלילה בתדירות של רכבת אחת מדי שעה לכל כיוון, בשני קווי הנסיע הבאים:

באר שבע מרכז - נתב"ג - תל אביב סבידור מרכז - חיפה חוף הכרמל

ירושלים יצחק נבון - נתב"ג - תל אביב סבידור מרכז

כמו כן יופעל לאורך כל שעות הלילה שירות היסעים ללא עלות בין חיפה חוף הכרמל לנהריה בשני הכיוונים.

קווי הלילה הם חלק מהרחבת פעילות הרכבת בזמן המבצע כאשר אמש (ראשון) חזרו לפעול עוד 4 תחנות לפעילות: הוד השרון סוקולוב, בני ברק, ראשל"צ הראשונים ודימונה.

בנוסף חודש השירות בקווים הבאים:

קו מודיעין מרכז - נתב"ג - ת"א הוארך עד תחנת חיפה מרכז השמונה.

קו דימונה - באר שבע צפון האוניברסיטה- השירות חודש.

קו ראשל"צ הראשונים – לוד- השירות חודש (שימו לב זמנית, הקו יפעל בימים א'-ה' בלבד).

כמו כן תדירויות הנסיעה הוגדלו:

קו הרצליה - תל אביב - נתב"ג – ירושלים יצחק נבון - יופעל בתדירות של 2 רכבות מידי שעה לכל כיוון.

קו הרצליה - אופקים (טבעת השרון והנגב המערבי) - יופעל בתדירות של 2 רכבות מידי שעה לכל כיוון.

קו בנימינה - רחובות/אשקלון - יופעל בתדירות של 2 רכבות מידי שעה לכל כיוון).

קו מודיעין מרכז – נתב"ג- ת"א - יוארך עד תחנת חיפה מרכז השמונה.

קו נהריה - חיפה - תל אביב - באר שבע (עם עצירות בתחנות הביניים)

קו אופקים - ב"ש מרכז.

קו כרמיאל - חיפה.

קו בית שמש - נתניה

קו בית שאן - חיפה חוף הכרמל (קו העמק), ללא עצירות בתחנות מגדל העמק, יוקנעם כפר יהושע ועתלית.

לציבור הנוסעים מומלץ להתעדכן טרם ההגעה דרך אתר רכבת ישראל, ביישומון, בערוצי השירות הדיגיטליים ובמוקד השירות הטלפוני 5770*.