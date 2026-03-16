צה"ל הודיע: כוחותינו החלו בפעולה קרקעית בלבנון

צה"ל מעלה הילוך במערכה בצפון: כוחות אוגדה 91 החלו בימים האחרונים בפעילות קרקעית ממוקדת לעבר יעדי מפתח בדרום לבנון. מדובר במהלך שנועד להרחיב את מרחב ההגנה הקדמי ולבסס את אחיזת צה"ל בנקודות אסטרטגיות הצופות על יישובי הגליל.

במסגרת הפעילות, הכוחות פועלים להשמדת תשתיות טרור ששימשו את יחידת 'רדואן' וחיסול מחבלי חיזבאללה הפועלים במרחב. המטרה המרכזית של המבצע היא הסרת איומים ישירים על קו הגבול ויצירת שכבת ביטחון נוספת שתבטיח את שלומם של תושבי הצפון.

ריכוך מהאוויר ומהיבשה

בטרם כניסת הכוחות הקרקעיים למרחב, צה"ל ביצע "ריכוך" מסיבי באמצעות ארטילריה ותקיפות של חיל האוויר. עשרות מטרות טרור הושמדו במטרה לנטרל איומים על הכוחות המתמרנים ולאפשר להם חופש פעולה מבצעי.

במקביל לפעילות ההתקפית בתוך שטח לבנון, כוחות האוגדה ממשיכים במשימת ההגנה השוטפת על יישובי הגליל, זאת לצד לוחמי אוגדה 146 הפרוסים בגזרה.

מדובר צה"ל נמסר כי הצבא ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה, שבחר להצטרף למערכה בחסות משטר הטרור האיראני. בצה"ל מבהירים כי לא תתאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל וכי הפעילות תימשך ככל שיידרש עד להשגת היעדים המבצעיים.