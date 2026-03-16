עו"ד דמרי טוען: אנשי קפלן ליוו את שושנה סטרוק ללהב 433

עורך הדין אפרים דמרי, התייחס אמש (ראשון) לטרגדיה הקשה עם פטירת בתה של השרה סטרוק, שושנה סטרוק.

בראיון בערוץ 14 הוא טען כי אנשי קפלן ליוו את שושנה ללהב 433 תוך ניצלו מצבה. לאחר שהתברר שלא היה שם כלום, הם פנו לבית המשפט יחד עם כתבים במטרה להסיר את צו איסור הפרסום כדי להכפיש את שמה של השרה.

בית המשפט זרק אותם ואמר להם שאין שם כלום וכי מדובר בנערה במצוקה עם בעיה.

הדיון הסלים והגיע לנקודת רתיחה כאשר שמעון ריקלין פנה לדמרי ושאל אותו: אם הם לא היו מלווים אותה ללהב 433, היא היתה עדיין בחיים? דמרי השיב: "כן".

נדגיש כי מדובר בטענות בלבד וכי אין הוכחות לכך שהדברים באמת קרו.