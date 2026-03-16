בן כספית חושף: בדקתי את פרשת שושנה סטרוק; זה מה שגיליתי

איש התקשורת בן כספית התייחס לפטירתה של שושנה סטרוק ז"ל, וחשף כי הוא בדק את החומרים בפרשה בזמן אמת. זו המסקנה אליה הוא הגיע

איש התקשורת הבכיר, בן כספית, התייחס הבוקר לפרשת שושנה סטרוק ז"ל - בתה של השרה אורית סטרוק - ואמר כי לאחר שבדק את בזמן אמת את הטענות לפיהן בני משפחתה פכעו בה מינית, הוא הגיע למסקנה חד משמעית.

בתכניתו היומית ברדיו 103FM אמר כספית: "קיבלנו חומרים, צללנו, בדקנו, אין לנו שום דבר ממשי ביד וגנזנו".

עם זאת, כספית לא הצליח להתאפק ושוב תקף את הימין: "אני מתאר לעצמי שאם זה היה חלילה הבן של בנט או לפיד, מה היה קורה בצד שלכם".

עוד הוא הוסיף כי "מי שכן מדבר על זה אלה שני סוגים של אנשים, בעיקר כאלה שהכירו אותה, חברות וחברים שלה - לא מקפלן".