במתכונת מצומצמת: שושנה סטרוק הובאה למנוחות; פרטי השבעה

שושנה סטרוק ז"ל - בתה של השרה אורית סטרוק - הובאה אמש למנוחת עולמים בבית העלמין ביישוב היהודי העתיק בחברון. אלו זמני מועד ניחום האבלים

בני משפחת סטרוק החלו הבוקר (שני) לקבל מנחמים על פטירתה של שושנה ז"ל, בתה של השרה אורית סטרוק. הלווייתה נערכה אמש בשעה 19:00 בבית העלמין העתיק בחברון, תחת הנחיות קפדניות של פיקוד העורף שהגבילו את מספר המשתתפים בשל המצב הביטחוני הרגיש באזור.

המשפחה יושבת שבעה בבית ההארחה "אשל אברהם" שביישוב היהודי בחברון, ומבקשת מהציבור להגיע לנחם בשעות המוגדרות.

זמני ניחום אבלים: המשפחה מקבלת מנחמים בין השעות 09:00 ל-13:00, ובין השעות 15:30 ל-22:00.

סדרי התפילות: תפילת שחרית תתקיים מדי בוקר בשעה 08:00, ותפילות מנחה וערבית יתקיימו ברצף החל מהשעה 17:35.